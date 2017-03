TIP nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở Tân Cương

Cảnh sát chống bạo động Tân Cương. (Ảnh: AFP)

Nhóm tình báo SITE (Mỹ) cho hay đoạn băng trên được cho là do Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) đòi độc lập cho khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc làm ra. Nhóm chiến binh của tổ chức này được cho là có căn cứ tại Pakixtan.



Các chuyên gia an ninh cho rằng các thành viên chủ chốt của tổ chức này đã được al-Qaeda huấn luyện.



Trong đoạn băng hình dài hơn 10 phút công bố vào cuối tháng Tám vừa qua, lãnh đạo TIP Abdul Shakoor Damla, với khuôn mặt bị che kín, nói rằng các cuộc tấn công trên là để trả thù Chính phủ Trung Quốc.



Đoạn băng còn nêu tiểu sử tóm tắt của Memtieli Tliwaldi, nghi can đứng đằng sau các vụ tấn công hồi tháng Bảy vừa qua và hình ảnh anh ta đang đấu vật với các chiến binh khác tại một trại huấn luyện của TIP./.