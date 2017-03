Tòa án đặc biệt về Liban khai mạc

Trong vụ này có 22 người khác thiệt mạng. Bốn tướng quân đội, trong đó có giám đốc đội cảnh vệ tổng thống, đã bị giam giữ ở Liban gần bốn năm qua.

Tòa án đặc biệt về Liban được thành lập theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ năm 2007 và xét xử theo luật Liban. Hội đồng thẩm phán gồm 11 người, trong đó có bốn người Liban. Danh tính của họ được giữ bí mật vì lý do an ninh.

Phát biểu tại phiên tòa khai mạc, trưởng công tố viên của LHQ Daniel Bellemare khẳng định đây là tòa án chống khủng bố đầu tiên của thế giới. Ông cho biết trong vòng 60 ngày tới, ông sẽ yêu cầu chính phủ Liban chuyển bằng chứng và các nghi can. Trước mắt, các thẩm phán phải thông qua các quy định về bằng chứng và quy trình tố tụng.