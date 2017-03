Tòa bác đơn đòi phục chức cựu Tổng thống Mubarak

Cựu Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak. (Ảnh: avaxnews.net)

Trước đó, Tòa án Hành chính Cairo cũng bác đơn khiếu nại của ba luật sư và một số người ủng hộ ông Mubarak với lý do việc từ nhiệm của ông này là một quyết định tối cao không thuộc thẩm quyền xem xét của tòa án nói chung và tòa án hành chính nói riêng.



Ngày 11/2/2011, sau hai tuần nổ ra các cuộc biểu tình rầm rộ tại Ai Cập, ông Mubarak đã thông báo từ chức và trao lại quyền lực cho Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, những người khiếu nại cho rằng quyết định từ chức của ông Mubarak trái với quy định của Luật 174/2005, theo đó các quyết định của Tổng thống phải được đưa ra trưng cầu ý dân. Ông Mubarak đã bị kết án 25 năm tù với tội danh liên quan tới việc đàn áp người biểu tình trong cuộc cách mạng ngày 25/1/2011.



Cùng ngày 1/4, Cơ quan chống thu nhập bất chính (IGA) của Ai Cập đã quyết định chuyển hồ sơ của cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly dưới thời ông Mubarak sang tòa án hình sự để truy tố với tội danh lạm quyền trục lợi 181 triệu bảng Ai Cập (hơn 26,6 triệu USD).



Hãng thông tấn nhà nước MENA cho biết IGA đã đề nghị tòa tuyên án tù khổ sai đối với ông Adly, đồng thời buộc cựu Bộ trưởng này cùng vợ và con trai phải hoàn trả lại số tiền trên. Theo kết quả điều tra, ông Adly hiện đang sở hữu 4 dinh thự, nhiều đất đai và bất động sản cùng 84 triệu bảng Ai Cập trong tài khoản ngân hàng. Kể từ làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mubarak diễn ra cách đây hơn 2 năm, ông Adly đã nhiều lần phải ra hầu tòa và chịu nhiều mức án khác nhau.



Trong khi đó, một cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình đã xảy ra tại thành phố Qurqas Abu thuộc tỉnh miền Trung Minya của Ai Cập làm một người bị thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Đụng độ nổ ra khi những người biểu tình cố đột nhập một đồn cảnh sát địa phương để giải thoát cho một số đối tượng đang bị giam giữ tại đây. Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết người biểu tình đã xông vào tấn công đồn cảnh sát nêu trên sau khi Sở cảnh sát Minia bắt giữ một số đối tượng với cáo buộc xâm phạm tài sản công.



Đây là vụ đụng độ mới nhất trong bối cảnh Ai Cập được cho là nước có số vụ biểu tình cao nhất thế giới trong tháng 3 vừa qua.



Nhật báo Almasry Alyoum dẫn một báo cáo của Trung tâm Phát triển Quốc tế cho biết trong tháng qua đã có tới 1.354 cuộc biểu tình (so với 864 cuộc trong tháng 2), trong đó nhiều nhất là các cuộc biểu tình của những người dân không theo đảng phái nào (309 cuộc) và tiếp đó là các cuộc biểu tình của các nhà hoạt động chính trị (109 cuộc).



Theo báo cáo trên, Ai Cập chưa bao giờ chứng kiến số lượng các cuộc biểu tình lớn đến như vậy, kể cả vào đỉnh điểm cuộc cách mạng ngày 25/1/2011./.

(Theo TTXVN)