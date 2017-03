Tòa Campuchia bác đơn kiện quan chức chính phủ

Ông Nuon Chea. (Nguồn: Internet)

Trong đơn kiện, hai luật sư Michiel Pestmen và Andy Ianuzzi kiện Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Thủ tướng Hun Sen và 10 quan chức cấp cao khác trong Chính phủ hoàng gia "can thiệp vào công việc của ECCC."Thẩm phán Sok Roeun, người được giao thụ lý vụ án này, cho biết ông đã kết thúc tiến trình pháp lý đối với đơn kiện của hai luật sư Michiel và Andy vì thiếu các chứng cứ pháp lý.Theo thỏa thuận giữa Chính phủ Campuchia và Liên hợp quốc về việc tổ chức phiên tòa ECCC, các bên phải tính đến những vấn đề an toàn, an ninh và ổn định chính trị trong suốt thời gian xét xử. Vì vậy, ngoài lý do thiếu chứng cứ pháp lý, Tòa án Phnom Penh còn có thêm lý do giữ an ninh và ổn định chính trị để bác đơn kiện nói trên của hai luật sư của Nuon Chea.