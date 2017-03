Tòa hình sự bác quyết định phóng thích ông Mubarak

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. (Nguồn: THX/TTXVN)



Theo TTXVN



Trước đó, hôm 18/6, Tòa án Tiểu hình Bắc Cairo đã ra lệnh phóng thích ông Mubarak liên quan đến một vụ án tham nhũng với lý do thời hạn giam giữ nhà cựu lãnh đạo 84 tuổi này để phục vụ điều tra cáo buộc liên quan đã kết thúc.Hiện ông Mubarak vẫn tiếp tục bị giam giữ do các cáo buộc tham nhũng khác liên quan đến cá nhân ông và gia đình, cũng như cáo buộc sát hại người biểu tình.Hồi tháng 6/2012, ông Mubarak bị kết án tù chung thân nhưng ông đã kháng cáo. Tòa án đã chấp nhận kháng cáo của ông và quyết định bắt đầu xét xử lại vào tháng Năm vừa qua.Dự kiến, phiên tòa tiếp theo xét xử lại ông Mubarak cùng cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly theo phán quyết của Tòa Phúc thẩm Cairo sẽ diễn ra vào ngày 6/7 tới sau nhiều lần bị trì hoãn.Cùng ngày, Tòa án hình sự tỉnh Giza của Ai Cập đã ra lệnh phóng thích cựu Thủ tướng Ahmed Nazif trong khi chờ phiên tòa phúc thẩm liên quan đến cáo buộc tham nhũng.Phán quyết trên được đưa ra sau khi luật sư của ông Nazif đệ đơn yêu cầu tòa phóng thích thân chủ của mình do ông này đã bị giam giữ quá thời hạn tạm giam tối đa theo luật định là hai năm.Ông Nazif từng giữ chức Thủ tướng trong chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak từ năm 2004 cho tới khi bị nhà lãnh đạo này sa thải vào tháng 1/2011 trong một nỗ lực nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối chính phủ.Cựu quan chức 60 tuổi này bị bắt giữ vài tháng sau khi chính quyền Mubarak bị lật đổ.Tháng 9/2012, ông Nazif bị kết án ba năm tù giam với tội danh lạm dụng chức vụ để làm giàu bất hợp pháp và phải nộp phạt 4,57 triệu bảng Ai Cập (hơn 650.000 USD).Tuy nhiên, mới đây Tòa phá án Ai Cập đã lật ngược phán quyết này, đồng thời yêu cầu xét xử lại vụ án.Hiện thời gian tổ chức phiên tòa phúc thẩm vẫn chưa được quyết định. Cho tới nay, ông Nazif là quan chức cấp cao nhất thời Mubarak được phóng thích khỏi nhà tù liên quan đến các cáo buộc tham nhũng.