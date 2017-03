Tòa Mỹ đảo ngược phán quyết kết tội vệ sĩ của Bin Laden

Bức phác họa bị cáo Salim Hamdan tại phiên tòa vào năm 2008. (Ảnh: AP)



Tòa Phúc thẩm khu vực Columbia kết luận rằng hỗ trợ cho khủng bố không phải là một tội ác chiến tranh vào thời điểm ông Hamdan kề cận Bin Laden từ năm 1996 tới năm 2000, và vì vậy tòa không thể đồng thuận với phán quyết của tòa trước đó.



Hamdan bị một tòa án quân sự tại căn cứ quân sự Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba, kết án 5 năm rưỡi tù giam vì có liên hệ với cuộc tấn công ngày 11/9/2001 nhắm vào Mỹ.



Tại phiên tòa, các công tố viên nói Hamdan gần gũi với nhóm lãnh đạo nòng cốt của mạng lưới al-Qaeda trong khi các luật sư đại diện cho ông khẳng định thân chủ của họ đơn giản chỉ là một lái xe và là một thợ máy trong nhóm phụ trách xe cộ với mức lương 200 USD/tháng.



Cuối năm 2008, Hamdan được chuyển về nguyên quán Yemen sau khi được trừ thời gian đã bị giam cầm. Được các nhà chức trách Yemen trả tự do kể từ tháng 1/2009, ông về sống với gia đình ở Sanaa.



Hamdan bị bắt tại một chốt an ninh ở Afghanistan hồi tháng 11/2001, không lâu sau khi Mỹ xâm lược nước này tiếp sau loạt vụ khủng bố 11/9.



Trong một diễn biến khác, một tòa án quân sự tại Vịnh Guantanamo, hôm 15/10, đã bắt đầu phiên sơ thẩm khi đưa ra xét xử 5 nghi can khủng bố bị cáo buộc đã cấu kết với nhau để thực hiện vụ khủng bố 11/9.



Khalid Sheikh Mohammed, kẻ tự xung là chủ mưu các cuộc tấn công, cùng 4 tòng phạm phải đối mặt với các tội khủng bố, thông đồng cùng 3.000 tội danh giết người, mỗi tội cho một nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc tấn công kinh hoàng nhằm vào nước Mỹ năm 2001.

Theo Thanh Hảo (VNN / Reuters, VOA)