Toàn cảnh vụ bạo loạn tại London

Nhóm thanh niên đốt phá xe cảnh sát tại Tottenham,

Bạo loạn lan rộng



Cảnh sát Anh đi ngựa dẹp loạn ở Tottenham. Ảnh: PA.

Cảnh sát bị chỉ trích



Cảnh sát điều tra hiện trường vụ bạo loạn tại Tottenham. Ảnh: PA.

Tottenham từng có bất ổn

Bạo loạn ở vùng ngoại ô Tottenham phía bắc London bùng nổ trong đêm thứ bảy, sau vụ Mark Duggan, 29 tuổi, bị cảnh sát bắn chết hai ngày trước đó. Mọi chuyện bắt đầu lúc 17h30 ngày 6/8 khi một đám đông tập trung bên ngoài đồn cảnh sát Tottenham để đòi công lý cho Duggan. Trong số này có người địa phương, lãnh đạo cộng đồng và thân nhân của người này.Người biểu tình phàn nàn rằng đơn vị cảnh sát điều tra vụ bắn Duggan đã không chịu nói chuyện với họ, trong khi có tin cho rằng người này bị cảnh sát bắn khi đã bị còng tay. Những người tổ chức biểu tình dự kiến hoạt động này diễn ra không quá một tiếng đồng hồ rồi giải tán. Nhưng bầu không khí căng thẳng dần tăng lên vì cảnh sát im lặng trước yêu cầu có câu trả lời từ phía người biểu tình.Hò hét một hồi không có cảnh sát nào ra đối thoại, một số thanh niên đã trút cơn giận bằng cách đốt cháy hai chiếc xe tuần tra của cảnh sát đậu bên ngoài đồn. Động thái này châm ngòi cho cuộc bạo loạn ở Tottenham từ chập tối ngày thứ bảy, khi thân nhân của người bị bắn nhanh chóng rút lui và chỉ còn lại những người không thân quen với nạn nhân làm loạn.Đỉnh điểm của bạo loạn là lúc 23h khi một chiếc xe buýt hai tầng bị đốt cháy và nhiều cửa hàng bị đập phá để hôi của. Một ngôi nhà bị đốt cháy là quán rượu Prince of Wales. Nhiều thanh niên thản nhiên đi lại trên phố với những chiếc TV, điện thoại, dàn máy nghe nhạc và thực phẩm cướp được. Một số còn đẩy những chiếc xe đẩy hàng chứa đầy hàng hoá. Có khoảng 500 người biểu tình nổi loạn và đa phần là thiếu niên hay nam giới thuộc nhiều sắc tộc khác nhau.Sang đêm chủ nhật ngày 7/8, bạo loạn vẫn chưa chấm dứt tại London mà bắt đầu lan từ vùng Tottenham ở phía bắc sang vùng Enfield cạnh đó. Khoảng 200 người tại đây đã đập phá các cửa hàng để hôi của và ném gạch đá về phía xe cảnh sát. Trong khi đó, có 3 cảnh sát bị thương tại Walham Forest, phía đông London và hoạt động cướp phá cũng được ghi nhận tại khu vực Brixton có đông người nhập cư.Còi báo động vang khắp thủ đô London trong đêm 6/8 khi lực lượng tiếp viện được điều tới khu vực Tottenham dẹp loạn. Cảnh sát trong trang phục chống bạo động và cưỡi ngựa được triển khai để trấn áp và mở đường cho xe cứu hoả vào dập lửa. Tuy nhiên, sự hiện diện của họ cũng không khiến những thanh niên nổi loạn chùn tay vì họ vẫn ngang nhiên cướp phá đến tận sáng chủ nhật.Khi được hỏi liệu cảnh sát đô thành London có phản ứng quá chậm tại Tottenham, tư lệnh lực lượng này là Adrian Hanstock bác bỏ hoàn toàn khi ông tiếp xúc với báo chỉ ngay bên ngoài trụ sở vào sáng qua. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ tổng cộng 55 người tham gia bạo loạn, trong khi có 26 cảnh sát bị thương phải nhập viện.Hiện chưa rõ có bao nhiêu người biểu tình bị thương, cũng như tổng thiệt hại do nạn cướp phá hôi của trong hai ngày qua gây ra. Cảnh sát đô thành London đang mở cuộc điều tra quy mô lớn về vụ bạo loạn, trong bối cảnh họ bị chỉ trích vì để xảy ra đốt phá và hôi của lan tràn ngay giữa thủ đô nước Anh.Các cuộc biểu tình của sinh viên và các công đoàn liên tiếp biến thành bạo động tại London trong vài tháng qua, nhưng vụ việc tại Tottenham là tồi tệ nhất. Tottenham chỉ cách tháp Big Ben hay các điểm du lịch ở trung tâm London vài km, nhưng lại là một trong những nơi nghèo nhất của nước Anh. Do đó khu vực này luôn ẩn chứa những vấn đề xã hội và dễ dàng bùng nổ bằng một sự kiện nào đó.Năm 1985, Tottenham từng chứng kiến một vụ bạo loạn đẫm máu tại Broadwater Farm, sau vụ một phụ nữ địa phương có tên Cynthia Jarrett qua đời vì đau tim sau khi chứng kiến cảnh sát đột kích nhà mình. Trong suốt 24 tiếng sau đó, cảnh sát London đã đụng độ dữ dội với các thanh niên địa phương, những người đốt phá khắp nơi. Đây là một trong những vụ nổi loạn tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại Anh, khi có một sĩ quan cảnh sát bị đâm chết và gần 60 người phải nhập viện.