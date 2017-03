Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc xin nghỉ việc

Tướng Lee Sang-eui (trái) và tướng Walter Sharp, chỉ huy quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, tướng Lee nộp đơn xin nghỉ hưu lên Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young hôm qua.

Quyết định của tướng Lee được đưa ra ba ngày sau khi Cơ quan Thanh tra quốc gia Hàn Quốc (BAI) đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng kỷ luật Lee và 24 quan chức quân đội cao cấp khác do không làm tròn trách nhiệm trong việc đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh lính trước thời điểm xảy ra vụ đắm tàu Cheonan hồi tháng 3.

“Tôi cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm với vụ đắm tàu Cheonan”, hãng Yonhap dẫn lời ông Lee.

BAI cáo buộc tướng Lee bỏ trực chiến, không có mặt tại trung tâm chỉ huy - kiểm soát của Bộ Quốc phòng vào tối 26/3 - thời gian vụ nổ tàu Cheonan xảy ra. Trên thực tế, thay vì thực hiện nhiệm vụ trực chiến, tướng Lee ngủ tại văn phòng sau khi uống rượu. Khoảng một tiếng rưỡi sau khi chiến hạm Cheonan chìm ông mới tới tổng hành dinh của quân đội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Tại đây ông chỉ họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young trong khoảng 10 phút rồi về văn phòng để ngủ tới tận 5h sáng hôm sau, theo BAI.

Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân còn bị cáo buộc làm sai lệch báo cáo giao ban để chứng minh ông có mặt tại trung tâm chỉ huy - kiểm soát vào tối 26/3 và ra lệnh báo động quân đội sau khi tàu chiến Cheonan chìm.

Tàu Cheonan của Hàn Quốc, trọng tải 1.200 tấn, chở 104 thủy thủ, chìm ở vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên, khiến 46 người thiệt mạng. Báo cáo của Ủy ban điều tra quốc tế gồm 5 nước kết luận tàu chiến chìm là do ngư lôi của Triều Tiên. Hàn Quốc đã đệ trình vấn đề này lên Hội đồng Bảo an.

Triều Tiên liên tục bác bỏ việc dính líu đến vụ tàu Cheonan. Bình Nhưỡng mới đây cảnh báo việc Hội đồng Bảo an đưa vụ tàu chìm vào chương trình nghị sự có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh bán đảo. Đồng thời, Triều Tiên cũng yêu cầu Liên Hợp Quốc can thiệp để nước này có thể tiến hành điều tra riêng.

Theo Minh Long ( VNE)