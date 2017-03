Tổng thống Afghanistan bắt đầu thăm chính thức Mỹ

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. (Nguồn: Reuters)



Đây là chuyến thăm được dư luận chú ý khi một trong những chủ đề quan trọng của chuyến thăm là an ninh tại Afghanistan sau khi lực lượng NATO rút khỏi quốc gia này vào năm 2014.Một tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết trong thời gian thăm Mỹ, ông Karzai sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama cùng các quan chức cấp cao khác của Mỹ để trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng, tập trung chủ yếu vào các tiến trình chuyển giao an ninh, kinh tế và chính trị, tăng cường và trang bị cho các lực lượng an ninh Afghanistan, tiến trình hòa bình cũng như những thảo luận về Hiệp định An ninh song phương giữa Afghanistan và Mỹ (BSA).Việc thảo luận BSA giữa hai bên đã chính thức bắt đầu tại Kabul ngày 15/12/2012.Nếu được ký kết, BSA sẽ bảo đảm cho sự hiện diện của quân đội Mỹ ít nhất là trong vài năm ở Afghanistan.Đây là vấn đề gây nhiều tranh luận và vấp phải không ít sự phản đối tại Afghanistan và một số nước láng giềng.Trong khoảng 100.000 binh sĩ do NATO đúng đầu tại Afghanistan có hơn 60.000 binh sĩ Mỹ.Có thông tin Lầu Năm Góc lên kế hoạch duy trì khoảng 3.000, 6.000 hoặc 9.000 lính Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014.Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta từng cho biết lực lượng tiếp tục duy trì này sẽ tập trung vào ngăn chặn al-Qaeda, không để mạng lưới khủng bố này có chỗ đứng tại Afghanistan.