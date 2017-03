Tổng thống Ai Cập sẽ thăm nhà máy điện hạt nhân Iran

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi - Ảnh: AFP



Theo Trùng Quang (TN)



Press TV dẫn lời ông Mansour Haqiqatpour, một thành viên của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc quốc hội Iran cho biết ngày 26.8 rằng, một trong những chương trình của Iran bên lề hội nghị NAM là mời các nguyên thủ quốc gia đến thăm các cơ sở hạt nhân của Iran ở Natanz, Isfahan và Bushehr.Việc xây dựng nhà máy Bushehr bắt đầu vào năm 1975, do công ty Đức thực hiện.Tuy nhiên, công việc bị đình trệ khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận cung cấp vật liệu công nghệ cao cho Iran sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.Nga đã ký một hợp đồng với Iran nhằm hoàn tất việc xây dựng vào năm 1998.Việc hoàn tất nhà máy đã bị trì hoãn nhiều lần do những thách thức về tài chính và kỹ thuật cũng như áp lực ngày càng tăng từ Washington.Tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, Ai Cập sẽ bàn giao vai trò chủ tịch luân phiên NAM cho Iran.Hội nghị NAM sẽ được tổ chức thành ba giai đoạn: hội nghị trù bị của các quan chức cấp cao vào các ngày 26 và 27.8, hội nghị cấp bộ trưởng từ ngày 28-29.8, và hội nghị thượng đỉnh từ ngày 30-31.8.Các đại biểu dự hội nghị dự kiến sẽ thảo luận một số vấn đề về chính trị và kinh tế, cũng như những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình khu vực và quốc tế.