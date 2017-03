Tổng thống Bolivia cảnh báo Mỹ sẽ thấy một “Việt Nam thứ hai”

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Boliva cho châu Mỹ (AlBA) lần thứ 8 diễn ra tại thủ đô Havana (Cuba), ông Morales đã lên tiếng chỉ trích các kế hoạch của Mỹ nhằm bổ sung quân tại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Colombia đồng thời đưa ra khuyến cáo rằng trong trường hợp Mỹ đưa ra bất kỳ đe dọa về khả năng tấn công nào thì “nhân dân Mỹ Latinh sẽ vùng lên và cho Mỹ thấy một Việt Nam thứ hai”.

Bản thỏa thuận hợp tác quân sự kéo dài 10 năm giữa Mỹ và Colombia được ký kết tại một buổi họp kín diễn ra ngày 30-10 tại thủ đô Bogota, theo đó cho phép Washington triển khai 800 quân nhân và 600 nhân viên hợp đồng tại 7 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Colombia.

Tổng thống Bolivia Evo Morales. Ảnh: Internet

“Nhân dân Mỹ Latinh sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào”, ông Morales nói. Tổng thống Bolivia cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trong khu vực nhằm tìm ra cách xử trí trước những kế hoạch mà Mỹ áp dụng tại các căn cứ quân sự trong khu vực.

Tuần trước, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã lên tiếng kêu gọi đất nước của ông cần chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng nổ ra chiến tranh với khuyến cáo rằng “Mỹ đã triển khai quân tại một căn cứ chỉ cách thủ đô Caracas 20 phút di chuyển”.

ALBA là tổ chức kinh tế - chính trị được thành lập từ năm 2004 do cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đồng sáng lập với 5 thành viên chính gồm: Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua và Dominica cùng với Ecuador là thành viên chưa chính thức kết nạp. ALBA là cơ chế hội nhập trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước Mỹ Latinh, như một sự lựa chọn thay thế Khu vực thương mại tự do châu Mỹ (FTAA) do Mỹ đề xuất nhưng thất bại vì không nhận được sự ủng hộ của các nước tại châu lục này. Cho đến năm 2009, ALBA có 9 thành viên chính thức là Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Dominica, Saint Vincent và the Grenadines, Antigua và Barbuda.

Mối quan hệ giữa Bolivia và Mỹ đã lâm vào tình thế “cơm không lành canh không ngọt” kể từ khi Tổng thống Evo Morales lên nắm quyền vào năm 2006. Tháng 9/2009, ông Morales đã quyết định trục xuất Đại sứ Mỹ tại Bolivia với cáo buộc rằng ông này đã xúi giục những địa chủ giàu có ở vùng phía tây nước này lập mưu đảo chính nhằm lật đổ ông. Đáp trả, Washinton cũng yêu cầu đại diện ngoại giao của Bolivia phải về nước.

Theo T.L (website ĐCSVN/Ria Novosti)