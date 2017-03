Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên cải cách

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Nguồn: AFP)

Phát biểu tại lễ tưởng niệm 3 năm ngày tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc chìm trên Hoàng Hải, vụ việc mà Seoul cho rằng Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm, bà Park tuyên bố: "Tôi hối thúc mạnh mẽ Triều Tiên tìm kiếm sự thay đổi. Triều Tiên cần sớm từ bỏ ý nghĩ rằng vũ khí hạt nhân sẽ giúp họ đảm bảo an ninh."



Bà nhấn mạnh: "Việc Triều Tiên chỉ tập trung tiêu tốn nguồn lực quốc gia vào phát triển vũ khí hạt nhân trong khi người dân đang chết đói sẽ chỉ khiến họ ngày càng bị quốc tế cô lập."



Tàu chiến Cheonan nặng 1.200 tấn nổ và chìm trên Hoàng Hải đêm 26/3/2010 làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Một cuộc điều tra quốc tế do Hàn Quốc đứng đầu đã chứng minh rằng con tàu bị đắm do trúng ngư lôi của Triều Tiên, song Bình Nhưỡng một mực phủ nhận mọi cáo buộc./.

(Theo Vietnam+)