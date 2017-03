Tổng thống Iran gọi Israel là “khối u ung thư”

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Nhà lãnh đạo Iran đưa ra bình luận trên trong bài phát biểu tại một cuộc biểu tình thường niên nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết và ủng hộ đối với người Palestine và phản đối người Do thái cũng như sự chiếm đóng của Israel ở Jerusalem.

“Chính quyền Do Thái và người Do Thái là những khối u ung thư. Các quốc gia trong khu vực cần sớm xoá sổ những kẻ chiếm đóng Do Thái khỏi đất của người Palestine…

Một Trung Đông mới chắc chắn sẽ được hình thành. Với hồng ân của Thượng đế và sự trợ giúp của các quốc gia, trong Trung Đông mới sẽ không có dấu vết của người Mỹ hay người Do Thái”, ông Ahmadinejad nói.

Những lời chỉ trích mạnh mẽ của ông Ahmadinejad diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Israel và Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Cộng hoà Hồi giáo.

Trong vài tuần gần đây, Israel đã gia tăng những lời đe doạ về khả năng không kích các cơ sở hạt nhân của Iran nhằm ngăn chặn nước này có khả năng sở hữu vũ khí nguyên tử.

Iran, vốn đang chịu các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của phương Tây, khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hoà bình. Quân đội Iran đã lên tiếng cảnh báo rằng nước này sẽ phá huỷ Israel nếu bị tấn công.

“Người Israel biết rất rõ ràng họ không có khả năng” tấn công Iran, hãng tin ISNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast ngày 17/8.

“Nếu họ mắc sai lầm, sự đáp trả của đất nước chúng tôi sẽ dẫn tới sự kết thúc của chính quyền Do Thái”, ông Mehmanparast tuyên bố.

Trong bài phát biểu hôm qua, ông Ahmadinejad khẳng định người Do Thái đã gây ra Thế chiến I và II, và đã “kiểm soát các vấn đề của thế giới kể từ giây phút họ lấn át chính phủ Mỹ”.

Những bình luận của ông Ahmadinejad đã vấp phải sự chỉ trích của phương Tây. Washington gọi các lời lẽ của nhà lãnh đạo Iran là “đáng bị chê trách”, trong khi Paris xem chúng là “mang tính xúc phạm”.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ hàng loạt bình luận mang tính công kích và đáng bị chỉ trích của các quan chức cấp cao Iran nhằm vào Israel”, phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Tommy Vietor nói.

Theo An Bình (Dân trí / AFP)