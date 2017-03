Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm Giám đốc FBI

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bổ nhiệm ông James Comey làm Giám đốc mới của Cục điều tra liên bang. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới khi công bố quyết định này, Tổng thống Obama cho biết lý do chọn ông Comey vì ông từng một quan chức Bộ Tư pháp biết phân biệt đúng sai và luôn luôn hành động dựa trên nguyên tắc đó.



Ông Comey, 54 tuổi, từng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp trong thời gian từ 3003-2005, dưới thời Tổng thống George W. Bush.



Trong thời gian giữ cương vị này, ông đã có một cuộc điều trần tại Quốc hội từ chối gia hạn chương trình do thám điện thoại mà chính quyền Bush đưa vào thực hiện ngay sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.



Chương trình do thám bí mật này đã và đang gây ra một làn sóng bất bình và phản đối rộng khắp, cả ở trong nước và thế giới, sau khi cựu nhân viên phân tích của Cục tình báo trung ương (CIA) Edward Snowden chạy trổn ra nước ngoài và tiết lộ với báo giới.



Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông James Comey sẽ nắm quyền lãnh đạo khoảng 35.000 nhân viên hoạt động suốt 24 giờ trên lãnh thổ nước Mỹ và trên khắp thế giới để bảo vệ nước Mỹ chống lại các nguy cơ khủng bố, gián điệp, phá hoại trên mạng và các tội hình sự./.

(Theo TTXVN)