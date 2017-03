Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bị một quyển sách ném trúng đầu

Hiện chưa rõ đó là quyển sách gì, nó được ném ra từ đâu trong đám đông và tại sao ông Obama - người dường như không để ý gì đến sự nguy hiểm - lại bị ném.

Người đàn ông khỏa thân bị cảnh sát dẫn giải đi sau khi Tổng thống Obama bị ném sách

Tuy nhiên, người ta cho rằng lỗ hổng an ninh này sẽ gây ra hiệu ứng phụ trong khi Sở Mật vụ đang điều tra xem Tổng thống Obama đã bị nguy hiểm đến thế nào. Rõ ràng cuộc mít tinh này có nhiều vấn đề - những bức ảnh khác cho thấy một người đàn ông khỏa thân đang bị cảnh sát còng tay dẫn đi. Không rõ người đàn ông khỏa thân này có liên quan đến vụ ném sách vào Tổng thống hay không và các nhân viên an ninh đang điều tra xem ông ta không mặc quần áo vì lý do gì.

Việc này khiến người ta nhớ lại vụ việc xảy ra hồi năm 2008, một nhà báo Iraq đã tức giận tháo giầy ném vào Tổng thống Mỹ lúc đó là George Bush trong cuộc họp báo ở Baghdad.

Theo Nguyễn Hà (ANTĐ/Dailymail)