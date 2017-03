Tổng thống Mỹ Obama trở lại chiến dịch tranh cử

Tổng thống Mỹ Obama vận động tái tranh cử tổng thống ở bang Ohio. (Nguồn: Getty Images)

Ông Obama từng giành chiến thắng ở cả hai bang trên trong cuộc bầu cử năm 2008 và những cuộc thăm dò dư luận mới đây cũng cho thấy đương kim Tổng thống của đảng Dân chủ đang dẫn trước đối thủ thuộc đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney, với khoảng cách sít sao.Trong chuyến vận động tranh cử lần này, Tổng thống Obama muốn thể hiện với cử tri rằng ông quan tâm tới tầng lớp lao động trung lưu nhiều hơn so với ông Romney, vốn là một doanh nhân giàu có trước khi bước vào chính trường.Ông Obama cáo buộc đối thủ đảng Cộng hòa cùng với công ty cũ của ông này là Bain Capital đã "mở đường cho các công ty của Mỹ chuyển việc làm (của người Mỹ) ra nước ngoài."Một ưu tiên khác của ông Obama trong lần vận động tranh cử này là việc vực dậy ngành công nghiệp chế tạo ô tô của Mỹ.Trước khi tới vùng Toledo - đại bản doanh của các "đại gia" ô tô General Motors và Daimler-Chrysler, Tổng thống Obama một lần nữa chỉ trích Trung Quốc áp thuế thiếu công bằng đối với xe hơi của Mỹ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với tổng trị giá hơn 3 tỷ USD.Theo Nhà Trắng, các loại thuế suất nói trên được áp dụng đối với hơn 80% số xe hơi của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó có những xe được sản xuất tại bang Ohio.Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney chỉ trích đương kim Tổng thống "quá mềm mỏng" với Bắc Kinh, đồng thời tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ có hành động cứng rắn hơn đối với chính sách tiền tệ của Trung Quốc.Tổng thống Obama trở lại với chiến dịch tranh cử hơn một tuần sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết phê chuẩn luật cải cách y tế có tính "dấu mốc" của ông là hợp hiến. Đây được coi là một thắng lợi của ông chủ Nhà Trắng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.Phán quyết này đã gây phẫn nộ cho những người thuộc đảng Cộng hòa phản đối luật cải cách y tế, đặc biệt là đối với điều khoản phạt tiền những ai không mua bảo hiểm y tế. Không một nghị sĩ nào của đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho dự luật này vì họ cho là tốn kém và không hiệu quả.Lúc đầu, êkíp vận động tranh cử của ông Romney cho rằng điều khoản trên là một biện pháp phạt vô lý, nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây trên kênh truyền hình CBS, ông Romney đồng ý với nhận định của một số ý kiến trong đảng Cộng hòa cho rằng khoản tiền phạt đó như một khoản thuế.Ông Romney từng áp dụng một điều khoản tương tự trong đạo luật chăm sóc sức khỏe mà ông ban hành khi làm Thống đốc bang Massachusetts.Ông Romney đang tạm dừng chiến dịch vận động để đi nghỉ Hè với gia đình ở bang New Hampshire.Ông dự định sắp tới sẽ thực hiện chuyến công du tới năm nước thuộc ba châu lục nhằm quảng bá cho chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng với một số thành tích trong lĩnh vực đối ngoại.Tờ Politico (Mỹ) dẫn các nguồn tin cho biết ông Romney sẽ tới Anh xem một số trận đấu tại Đại hội thể thao Olympic mùa Hè London 2012, sau đó sẽ thăm Israel và có thể cả Palestine, tiếp đến là thăm Đức và kết thúc chuyến công du tại Ba Lan. Ông cũng cân nhắc ghé thăm Afghanistan nhưng nhiều khả năng chuyến thăm này sẽ không diễn ra. Tuy nhiên, lịch trình chuyến công du nước ngoài của ông Romney có thể còn thay đổi và sẽ được chốt vào cuối tuần này.Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS gần đầy, bà Ann Romney cho biết chồng bà đang xem xét khả năng chọn một phụ nữ làm ứng cử viên Phó Tổng thống trong liên danh tranh cử của mình.Tháng Sáu vừa qua, quỹ tranh cử của ông Romney đã quyên góp được hơn 100 triệu USD, mức kỷ lục trong mùa tranh cử 2012. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với 150 triệu USD mà ông Obama quyên góp được trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 9/2008, mức cao nhất mà một chính khách ra tranh cử tổng thống quyên góp được trong một tháng.