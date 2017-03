Tổng thống Obama giành lợi thế ở 3 bang trọng yếu

Tổng thống Barack Obama thăm nạn nhân bão Sandy tại khu trại tạm ở Brigantine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là dấu hiệu cho thấy kết quả cuộc bầu chọn ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng trong ngày 6/11 có thể sẽ rất sát nút và khó đoán trước.



Theo kết quả thăm dò chung công bố ngày 31/10 của Reuters/Ipsos cho biết cựu Thống đốc Mitt Romney, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đang tạm dẫn đối thủ đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama với tỷ lệ sát nút 47%-46%.



Như vậy, theo thăm dò của Reuters/Ipsos, từ đầu tháng Mười tới nay, không ứng cử viên nào bứt hẳn lên về tỷ lệ cử tri ủng hộ.



Tuy nhiên, trong khoảng 1.660 cử tri được phỏng vấn qua mạng, có 24% cho biết họ đã bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu sớm, trong số này có 52% bỏ phiếu cho ông Obama và 41% bỏ phiếu cho ông Romney.



Dù vậy, tại một số bang dao động quan trọng, các kết quả thăm dò ngày 31/10 của Quinnipiac University/New York Times/CBS News cho thấy Tổng thống Obama đang tạm dẫn đối thủ của đảng Cộng hòa tại ba bang quan trọng nhất trong năm bầu cử 2012 là Ohio, Florida và Virginia với các tỷ lệ chênh lệch lần lượt là 5%, 1% và 2%.



Trong khi đó, thăm dò của Franklin-Marshall College cho thấy ông Obama dẫn ông Romney tại hai bang Pensylvania và Ohio với tỷ lệ lần lượt là 49%-45% và 50%-45%, ngược lại ông Romney dẫn ông Obama 50%-49% tại bang Florida.



Chưa ứng cử viên nào của đảng Cộng hòa đắc cử tổng thống mà không giành chiến thắng tại bang Ohio. Do vậy, trong năm bầu cử 2012, vì phản đối kế hoạch của Nhà Trắng cứu trợ ngành công nghiệp ôtô tại bang này, ông Romney cũng đã phải điều chỉnh chiến thuật tranh cử, quay sang tập trung vào những bang mà chính sách kinh tế của Nhà Trắng không phát huy hiệu quả để bù đắp lại.



Trong khi đó, thăm dò của Viện Gallup cho thấy có 54% cử tri tin rằng Tổng thống Obama sẽ tái cử nhiệm kỳ 2, so với 34% nghĩ rằng chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng sau ngày 6/11 sẽ thuộc về ông Romney, còn lại 11% không có ý kiến.



Cùng ngày, hãng thăm dò dư luận YouGov của Anh cho thấy hơn 90% dân số phía Bắc châu Âu nếu được quyền bỏ phiếu sẽ bầu chọn cho ông Obama.



Hiện cả hai ứng viên đã trở lại với lịch trình vận động tranh cử tuần nước rút sau ba ngày tạm ngừng vì siêu bão Sandy. Dư luận Mỹ đánh giá cao khả năng chỉ huy ứng phó với bão của Tổng thống Obama.



Ông Chris Christie, Thống đốc bang New Jersey - bang bị siêu bão Sandy tàn phá nặng nề nhất, cũng ca ngợi nỗ lực chỉ đạo chống bão của vị tổng thống đương nhiệm mặc dù ông Christie vốn ủng hộ ông Romney. Những đánh giá trên có thể là một yếu tố phụ góp phần ảnh hưởng tới sự lựa chọn của cử tri./.

(Theo TTXVN)