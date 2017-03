Tổng thống Obama: Hoạt động tình báo là bình thường

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Tanzania Jakaya Kikwete tại cuộc họp báo chung - Ảnh: Reuters

“Chúng ta nên thấy rõ rằng tất cả cơ quan tình báo - không phải chỉ của chúng tôi, mà mọi cơ quan tình báo châu Âu, châu Á, ở bất kỳ nơi nào có cơ quan tình báo - thì điều duy nhất mà họ luôn thực hiện là cố gắng hiểu được thế giới tốt hơn, nắm bắt được điều gì đang xảy ra tại các thủ đô trên thế giới. Nếu không vì điều đó thì một cơ quan tình báo sẽ chẳng có ích gì". (Trang web Nhà Trắng dẫn phát biểu của Tổng thống Obama)

Tại cuộc họp báo ở Tanzania ngày 1-7, Tổng thống Obama cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho các đồng minh thông tin liên quan đến cáo buộc Cơ quan An ninh quốc gia do thám văn phòng các nước châu Âu ở Washington, New York và Brussels.

Cụ thể, tổng thống đã chỉ thị cho các cố vấn của mình xác minh những thông tin cáo buộc và cam kết chia sẻ kết quả với các đồng minh.

Tuy nhiên, ông Obama cũng nói rằng những hoạt động tình báo như vậy không phải là điều bất thường.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 2-7 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra lập trường chung trước cáo buộc Washington do thám đồng minh.

Tổng thống Lithuania, bà Dalia Grybauskaite, cho biết EU đã nhận được một số thông tin từ Mỹ và "họ sẵn sàng hợp tác". Lithuania hiện là nước giữ chức chủ tịch EU.

Cùng ngày, Ấn Độ đã bác đơn xin tị nạn của "người thổi còi" Edward Snowden. "Đại sứ quán của chúng tôi tại Matxcơva đã nhận được thông tin ngày 30-6 từ ông Edward Snowden cùng đề nghị xin tị nạn. Chúng tôi đã xem xét kỹ đề nghị này và quyết định không chấp thuận" - AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin.

Trước đó, chính quyền Na Uy và Ba Lan cũng cho biết đã nhận được đơn xin tị nạn của Snowden nhưng không chấp thuận đề nghị này.

Theo Đức Toàn (TTO)