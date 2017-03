Tổng thống Obama thề tính sổ vụ đánh bom Boston

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Obama nói: "Chúng tôi vẫn chưa biết kẻ nào gây ra vụ này và lý do tại sao. Mọi người không nên vội vã kết luận trước khi có đầy đủ thông tin. "Nhưng chúng ta sẽ đi tới cùng và bắt bằng được những kẻ đã gây ra vụ này. Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào chịu trách nhiệm sẽ phải chịu sự trừng phạt của công lý”.

Tổng thống Mỹ cho biết đã chỉ đạo chính phủ liên bang tăng cường an ninh trên toàn nước Mỹ. Cảnh sát tại các thành phố lớn như Washington D.C., New York được đặt trong tình trạng báo động. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Bộ Tư pháp, Bộ An ninh nội địa cùng nhiều cơ quan khác đều tham gia điều tra. Đây là một thách thức cho ông Obama khi nhiệm kỳ thứ hai bắt đầu chưa bao lâu.

Tổng thống Obama phát biểu trực tiếp trên truyền hình, thề truy lùng thủ phạm



Tuy ông Obama không gọi các vụ nổ này là một vụ tấn công nhưng một quan chức Nhà Trắng khẳng định bất kỳ sự kiện nào có liên quan đến nhiều thiết bị nổ thì “rõ ràng là một hành động khủng bố”. Tại hiện trường vụ nổ ở Boston, cảnh sát đã tìm thấy nhiều thiết bị nổ có sức công phá mạnh.

Hai quả bom phát nổ ngay gần vạch đích của cuộc đua marathon Boston đã biến sự kiện tưng bừng với hàng chục ngàn người tham gia thành cảnh tượng đẫm máu. Đến nay đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có 1 bé trai 8 tuổi, theo tờ báo địa phương Boston Globe. Ngoài ra có gần 140 người đang được điều trị trong bệnh viện, gồm cả 1 em bé 2 tuổi bị thương ở đầu.

Đây là vụ đánh bom tồi tệ nhất trên đất Mỹ kể từ khi an ninh được thắt chặt sau vụ khủng bộ 11-9-2001. Vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt và Nhà Trắng cho hay đang điều tra xem vụ tấn công bắt nguồn từ trong hay ngoài nước.

Ít nhất 2 người thiệt mạng, gần 140 người bị thương sau vụ nổ. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương khỏi hiện trường. Ảnh: AP

Hoang tàn tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AP

Một người dân tả tơi sau vụ nổ. Ảnh: AP



Theo Reuters, khoảng 1 giờ sau vụ nổ bom, hỏa hoạn đã bùng lên ở thư viện Tổng thống John F. Kennedy cách hiện trường vụ nổ - quảng trường Copley - gần 5 km nhưng chưa rõ 2 vụ việc có liên quan với nhau hay không.

Giải marathon The Boston được tổ chức vào ngày Ái quốc, nhằm ngày thứ hai thứ 3 của tháng 4 hằng năm. Bắt đầu từ năm 1897, mỗi năm giải thu hút khoảng 20.000 người thi chạy và chừng nửa triệu khán giả theo dõi.

Theo Hải Ngọc (NLĐO / Reuters, BBC)