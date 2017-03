Tổng thống Síp mở điều tra vụ nổ căn cứ hải quân

Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: AP)

Tổng thống Síp đưa ra quyết định trên sau khi đã tham khảo ý kiến của Tổng Công tố liên quan trình tự tố tụng theo Hiến pháp nước này.



Theo kế hoạch, ngày 14/7, nội các Síp sẽ họp để thành lập ủy ban đặc biệt điều tra nguyên nhân vụ nổ.



Trước đó, Bộ Quốc phòng Síp không loại trừ khả năng vụ nổ xảy ra từ một vụ hoả hoạn do các bụi cây xung quanh căn cứ này bị cháy.



Ngọn lửa đã lan đến chỗ 98 côngtenơ chứa hàng tấn thuốc súng để ngoài trời, trong điều kiện thời tiết nắng nóng (nhiệt độ không khí lên tới 40 độ C).



Nhà chức trách đang xem xét giả thuyết cho rằng vụ nổ xảy ra do áp suất và nhiệt độ bên trong các côngtenơ tăng cao.



Cùng ngày, hàng nghìn người dân Síp đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Nicosia, đòi truy cứu trách nhiệm những người đã để xảy ra vụ nổ nói trên.



Những người biểu tình đã tập trung tại quảng trường trung tâm thủ đô để tưởng niệm những người thiệt mạng, sau đó một đoàn biểu tình đã tiến tới dinh Tổng thống.



Tại đây, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)