Tổng thống Turkmenistan thắng hơn 200 tỷ đồng từ đua ngựa

Ông Berdymukhamedov nổi tiếng là người đam mê đua ngựa



Theo Thanh Tùng Tổng hợp (DT)



Thông tin được hãng tin RIA Novosti của Nga đăng tải dẫn bản tin của truyền hình Turkmenistan.Trong ngày hôm qua, 7 vận động viên đua ngựa đã tham gia vào vòng một của một giải đua nhằm kỷ niệm ngày đua ngựa thường niên của quốc gia Trung Á. Và chú ngựa có tên Berkarar (Sức mạnh) của ông Berdymukhamedov đã về nhất với thời gian 21,2 giây, chỉ hơn ngựa về nhì 0,7 giây.Là một người yêu thích ngựa và môn đua ngựa, ông Berdymukhamedov cho biết sẽ dùng số tiền thưởng vừa nhận được để hỗ trợ ngành đua ngựa của Turkmenistan.Hồi tuần trước, truyền thông địa phương cho biết các công nhân tại nước này đã được yêu cầu tới thăm các trường đua trước thềm ngày đua ngựa quốc gia, được tổ chức vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng 4 hàng năm.Việc bắt buộc phải đi xem đua ngựa bắt đầu được thực hiện từ đầu tháng 4. Các cơ quan chính quyền trong ngày hôm qua đã đưa nhân viên của mình tới theo dõi các cuộc đua. Những ai không tuân thủ có thể phải chịu nhiều hình phạt nặng, thậm chí bị đuổi việc.Hồi năm ngoái, ông Berdymukhamedov cũng đã ra lệnh sa thải người đứng đầu hiệp hội ngựa quốc gia vì không làm tròn trách nhiệm quảng bá cho ngành đua ngựa. Trong một buổi họp trực tuyến hôm 18/2, ông đã ra lệnh sa thải vị quan chức này với lí do số lượng ngựa trong các tàu ngựa trên khắp đất nước liên tục giảm.Berdymukhamedov còn kêu gọi người dân không để các khu thể thao đua ngựa trống vắng, nâng cao chất lượng các trang thiết bị và tiêu chuẩn thuốc thú y dành cho ngựa, tăng cường công tác điều trị và số lượng chuyên gia. “Đó là lí do vì sao các chủ trại ngựa của chúng ta không thể tham gia các cuộc đua quốc tế”, vị Tổng thống tuyên bố với các nhà lập pháp.Ông Berdymukhamedov thậm chí còn yêu cầu các nhà thơ phải viết cho chú ngựa Akkhan yêu thích của mình một bài thơ để ca tụng. Bài thơ của tác giả Gozel Shagulyyeva với những lời ca tụng vẻ đẹp tự nhiên của Akkhan và chủ nhân của nó sau đó đã được đăng trên trang nhất tờ Neutral Turkmenistan do chính phủ Turkmenistan bảo trợ.Hồi tháng 4 năm ngoái, theo hãng tin AFP, đích thân ông Berdymukhamedov đã trao giải “Ngựa đẹp nhất năm”, cho một con ngựa có tên Khan of the Eagles trong giải thi ngựa đẹp quốc gia lần thứ hai. Sau khi trao giải, Berdymukhamedov còn nhảy lên lưng con ngựa này cưỡi một vòng quanh lễ đại để vẫy chào khán giả.