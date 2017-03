Tổng thư ký AL và Chủ tịch AU thảo luận về Libya

Hai bên đã thảo luận về tình hình Libya sau khi áp đặt vùng cấm bay tại nước này.



Tổng thư ký AL Am Muxa cho biết Chủ tịch AU Jean Ping đã thông báo cho AL những kết quả cuộc họp của AU với phái đoàn Chính phủ Libya hôm 25/3 tại Adis Abeba.



Ông Jean Ping cho biết phái đoàn Chính phủ Libya đã xác nhận việc chấp nhận ngừng bắn do AU đưa ra để tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Libya. Lệnh ngừng bắn này đã được thực hiện vào ngày 21/3 tại thành phố Benghazi, nhưng cuối cùng đã bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác bỏ sau khi thông qua Nghị quyết 1973.



Theo ông Jean Ping, AU đã mời Chính phủ Libya và Hội đồng dân tộc chuyển tiếp tham dự cuộc họp tại Adis Abeba "nhưng đại diện của hội đồng này đã không tới." Ông cũng đã bày tỏ lo ngại tiếp diễn giao tranh tại Libya và những thiệt hại về người khi không có lệnh ngừng bắn.



Ông tuyên bố Libya đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng và cần tìm ra một giải pháp, đồng thời khẳng định mục đích chuyến đi Ai Cập của ông là để đưa ra đề xuất của AU đối với AL - đối tác quan trọng nhất của AU.





(TTXVN/Vietnam+)