Tổng thư ký LHQ kêu gọi chấm dứt bạo lực tình dục

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon - Ảnh: Reuters

Trong phiên tham luận mở màn về chủ đề phụ nữ, hòa bình và an ninh của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 24-6 do Ngoại trưởng Anh William Hague làm chủ tọa, ông Ban Ki Moon phát biểu: “Bạo lực tình dục, dù xảy ra ở đâu, cũng là một tội ác ghê tởm. Nó phải được đưa ra ánh sáng và hứng chịu sự giận dữ của người dân”.

Ông Ban kể lại chuyến đi thăm gần nhất tới CHDC Congo, nơi ông gặp gỡ những phụ nữ và những cô gái trẻ bị các nhóm vũ trang hãm hiếp và chịu thương tật.

Người đứng đầu LHQ nói dù ở Congo có bệnh viện để giúp đỡ những phụ nữ này nhưng không thể bảo vệ họ trước những kẻ hiếp dâm, do đó chính quyền Congo, cộng đồng quốc tế và nhất là Hội đồng Bảo an LHQ phải có nghĩa vụ bảo vệ họ.

Ông Ban còn lưu ý rằng chiếu theo luật nhân quyền quốc tế thì bạo lực tình dục là một tội ác và cũng là một mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình thế giới.

“Ngăn chặn bạo lực tình dục trong các khu vực xung đột là nhiệm vụ chung của nhiều quốc gia”, ông Ban nói và cho biết sẽ cử trợ lý cấp cao về bảo vệ phụ nữ tới Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan (UNIMISS) để hỗ trợ các lực lượng hiện tại. Đồng thời LHQ sẽ triển khai sớm lực lượng khác đến Cộng hòa Trung Phi, Cote D'ivoire, Cộng hòa Dân chủ Congo, Mali và Somalia.

Tổng thư ký LHQ nói rằng nghị quyết tìm các biện pháp ngăn chặn bạo lực tình dục được Hội đồng LHQ thông qua trước đó đã phát đi lời cảnh báo mạnh mẽ tới những tội phạm tình dục rằng tội ác của họ sẽ không được dung thứ.

LHQ dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 20-6 cho biết có tới 7,2% phụ nữ toàn cầu bị bạo lực tình dục từ những người đàn ông không hề quen biết và các vụ tấn công tình dục thường xảy ra ở những nơi có chiến sự. Chính vì vậy mà Hội đồng Bảo an LHQ ráo riết chú trọng tìm ra những bộ luật hiệu quả nhằm ngăn chặn bạo lực tình dục ở những khu vực bị xung đột.

Theo Quỳnh Trung (TTO)