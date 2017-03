Tổng tư lệnh lực lượng nổi dậy Libya bị thiệt mạng

Quân nổi dậy tại Libya

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thành trì Benghazi của quân nổi dậy, ông Jalil, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) nói rằng những người ủng hộ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Younes.



Ngoài ra, hai thủ lĩnh quân sự khác cũng bị sát hại. NTC sẽ tổ chức lễ để tang ba ngày để tưởng niệm ông Younes.



Hiện chính phủ Libya ở Tripoli chưa bình luận gì về tuyên bố trên của NTC.



Ông Mustafa Abdul Jalil nói với các phóng viên tại cuộc họp báo về vấn đề này rằng lực lượng an ninh của phe nổi dậy đã bắt kẻ đứng đầu nhóm gây ra vụ sát hại.



Tuy nhiên, theo kênh truyền hình Aljazeera, trước đó cùng ngày, chính lực lượng an ninh của quân nổi dậy đã bắt giữ Younes cùng hai trợ tá tại phòng tác chiến của họ gần mặt trận phía đông.



Các quan chức an ninh khi đó nói rằng Younes bị thẩm vấn vì có nghi ngờ rằng gia đình ông ta vẫn có quan hệ với chế độ của nhà lãnh đạo Gaddafi.



Younes từng là bộ trưởng nội vụ của Gaddafi trước khi đào thoát sang hàng ngũ phiến quân khi mới xảy ra cuộc nổi dậy vào tháng 2./.

