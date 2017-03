TP Quảng Châu (TQ): Vụ án vé tàu giả

Chiều tối ngày 13-1, tại ga tàu hỏa TP Vu Hồ (tỉnh An Huy) đã xảy ra một tai nạn thương tâm. Khi đó có hơn 600 hành khách đứng trên bục chờ tàu. Đoàn tàu số 5082 đã vào đến ga nhưng chưa dừng hẳn. Do thấy trên tàu có khá đông hành khách, những người đứng chờ vội vã chen lấn nhau để lên tàu. Một cô gái bị xô đẩy đã trượt chân ngã xuống đường ray và bị đoàn tàu chèn chết. Nạn nhân tên Lãnh Tĩnh (ảnh), sinh viên năm thứ ba khoa Anh văn Đại học Sư phạm An Huy. Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch là do ngành đường sắt thiếu chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp. Hôm đó tuyết rơi nhiều, các đường cao tốc lần lượt đóng cửa. Do vậy, số hành khách đổ về ga tàu hỏa Vu Hồ tăng đột biến. Nhân viên kiểm soát vé chỉ kiểm tra được một phần nên nhiều người không mua được vé cũng vào sân ga chờ tàu. Tại sân ga chỉ có năm nhân viên duy trì trật tự, vì vậy không thể quản lý nỗi tình trạng hỗn loạn.