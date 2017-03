TQ công bố tên địa lý vùng đảo tranh chấp với Nhật

Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. (Nguồn: AFP)

Danh sách này cũng liên quan đến các vùng biển xung quanh các hòn đảo.



Bản danh sách trên nêu chi tiết tên gọi bằng tiếng Trung và thông tin mô tả vị trí địa lý của nhiều núi, nhánh sông, mũi đất cùng các thực thể địa lý khác trong vùng. SOA cũng công bố bản đồ vị trí của các thực thể này.



Cùng ngày 21/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi cho biết nhiều kế hoạch và hoạt động trong dịp kỷ niệm 40 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Trung Quốc đã bị ảnh hưởng do "hành động sai lầm" của Tokyo khi "mua quần đảo Điếu Ngư một cách trái phép," đồng thời tuyên bố Nhật Bản "phải chịu trách nhiệm" về vấn đề này.



Tổng cục Du lịch Quốc gia (NTA) Trung Quốc đã hủy kế hoạch tham dự hội chợ du lịch quốc tế từ ngày 21-24/9 tại Nhật Bản, một trong những sự kiện du lịch lớn nhất châu Á do Hiệp hội các đại lý du lịch Nhật Bản tổ chức. NTA cũng cảnh báo các du khách Trung Quốc có thể gặp nguy hiểm khi tới Nhật Bản.



Trong một diễn biến liên quan, theo Đài Tiếng nói nước Nga, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm in sách và những ấn phẩm khác liên quan đến Nhật Bản do mâu thuẫn xung quanh chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku ở Biển Hoa Đông.



Hãng thông tấn ITAR-TASS cho biết, lệnh cấm áp dụng với sách của các tác giả Nhật Bản và các phương tiện truyền thông Trung Quốc nói về Nhật Bản. Hải quan Trung Quốc cũng tăng thời gian làm thủ tục thông quan cho hàng hóa Nhật Bản. Tokyo đang lo ngại rằng Bắc Kinh có thể thi hành những biện pháp gây sức ép về kinh tế. Hiện nay, ở Trung Quốc có 22.000 công ty Nhật Bản./.

