TQ phủ nhận đưa xe phóng tên lửa sang Triều Tiên

Ảnh minh họa. (Nguồn: 123rf.com)



Trung Quốc nói tại một ủy ban Liên hợp quốc rằng loại xe họ xuất khẩu là “xe tải chở gỗ”.



Phát biểu trên của Trung Quốc nhằm phản bác lại những báo cáo cho rằng một công ty Trung Quốc đã xuất khẩu xe phóng tên lửa sang Triều Tiên tháng Năm năm ngoái là vi phạm lệnh cấm xuất khẩu trang thiết bị quân sự và các nguyên vật liệu liên quan sang Triều Tiên.



Các nghị quyết này được thông qua sau khi Triều Tiên tiến hành hai vụ thử hạt nhân dưới lòng đất năm 2006 và 2009.



Thông tin do phía Trung Quốc cung cấp đã được đưa vào báo cáo mới đây của Đại sứ Bồ Đào Nha, Chủ tịch Ủy ban trừng phạt Triều Tiên Jose Filipe Moraes Cabral và được đệ trình trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.



Xe phóng tên lửa xuất hiện trong cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng hồi tháng Tư là loại xe tải đầu kéo có tám bánh ở mỗi bên.



Trung tâm thông tin Kanwa, một cơ quan nghiên cứu quân sự tư nhân ở Canada, đã công bố báo cáo hồi tháng Tư nói rằng xe này do Công ty sản xuất xe đặc chủng Hubei Sanjiang Space Wanshan, một công ty trực thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sản xuất.



Công ty này chuyên sản xuất các xe quân sự đặc chủng như xe phóng tên lửa cho PLA. Trung tâm trên nói rằng loại xe trên là kiểu xe mới được thiết kế cho Triều Tiên./.