Trăm nghìn dân Mỹ đòi ly khai vì Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP.

Người dân Mỹ gửi hơn 20 đơn tập thể tới trang "We the People" của chính phủ Mỹ. Phần lớn người gửi đơn sống tại 20 bang ủng hộ ông Mitt Romney, ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vừa qua, như Arkansas, Nam Carolina, Michigan, New Jersey, AP đưa tin.

Hiến pháp Mỹ không có bất kỳ điều khoản nào cho phép các bang rời khỏi liên bang. Phần lớn đơn chỉ trích dẫn dòng đầu tiên trong Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, theo đó người dân có quyền xóa bỏ các mối liên kết chính trị và lập một quốc gia mới.

Lá đơn từ bang Texas có tới hơn 25.000 chữ ký - số lượng chữ ký lớn nhất trong số các đơn. Trong cuộc bầu cử hôm 6/11, ông Romney giành được nhiều hơn Tổng thống Obama 15% số phiếu tại bang Texas.

Tình trạng các bang ly khai khỏi Mỹ từng xảy ra sau khi Tổng thống Abraham Lincoln thắng cử vào năm 1860. Nó đã dẫn đến cuộc nội chiến Mỹ vào năm 1861.

Theo Việt Linh (VNE)