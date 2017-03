Trang web của Chính phủ Hàn Quốc bị tin tặc tấn công

Theo người phát ngôn Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc, tin tặc đã sử dụng khoảng 120 máy chủ internet tại Trung Quốc để thực hiện các vụ tấn công mạng trong khoảng ba tiếng rưỡi tối 9/6, làm tê liệt trang web http://korea.go.kr cung cấp thông tin về chính sách và dịch vụ.



Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp trước mắt để ngăn chặn những cuộc tấn công "từ chối dịch vụ" (DDoS) của tin tặc. Nhóm an ninh mạng của Bộ An ninh và Hành chính công đang truy tìm nguồn gốc của các vụ tấn công với sự hợp tác của cơ quan tình báo và các quan chức Chính phủ.

Theo TTXVN