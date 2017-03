Trẻ em Nigeria nhiễm độc chì do nạn khai thác vàng

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, đầu năm 2010, tổ chức Thầy thuốc không biên giới (MSF) đã thông báo với Sở y tế bang Zamfara về tình trạng số trẻ em tử vong và mắc bệnh tăng đột biến tại các làng Bukuyum và Anka.



WHO cùng các nhân viên quốc tế đã tiến hành điều tra, khẳng định trên 100 trẻ trong khu vực đã bị nhiễm độc chì với nồng độ chì trong máu cao hơn 10 lần mức có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ. Nồng độ chì trong môi trường sinh sống của khu vực này cũng cao hơn 250 lần so với giới hạn cho phép ở Mỹ và Pháp.



WHO đã xét nghiệm ngẫu nhiên 56 trẻ dưới năm tuổi ở các làng Abare và Tungar và cho thấy trên 90% bị nhiễm độc chì ở mức độ cần điều trị khẩn cấp.



WHO cho rằng tỷ lệ thanh thiếu niên bị co giật và tử vong trong khu vực cao có thể là do bị nhiễm độc chì. Do đó, để hạn chế tử vong cũng như những tác động lâu dài về thần kinh ở những trẻ em bị nhiễm độc, các ngôi làng, nhất là các gia đình, phải dọn sạch chất gây độc này.Trước tình hình này, WHO sẽ điều động chuyên gia dịch tễ, bác sỹ nhi khoa và các chuyên gia khác để tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho chính quyền sở tại.



WHO ước tính có trên 2.000 người ở Nigeria cần phải thực hiện các biện pháp điều trị để loại bỏ chì trong cơ thể./.





(TTXVN/Vietnam+)