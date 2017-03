Treo thưởng cho người cung cấp đầu mối

Cùng ngày, Sở Công an tỉnh Vân Nam cho biết sẽ kịp thời công bố rộng rãi diễn tiến điều tra vụ án. Tổ chuyên gia hình sự do Bộ Công an đặc phái cũng đã có mặt tại Côn Minh vào chiều ngày 21-7 để phối hợp với cơ quan công an địa phương tiến hành điều tra.

Từ bảy giờ đến tám giờ sáng ngày 21-7, hai vụ nổ xe buýt đã xảy ra tại Côn Minh làm hai người chết, 14 người bị thương. Trong 14 người bị thương, chỉ còn một người đang theo dõi trong phòng bệnh nặng, còn lại đều đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Một người đã xuất viện.

Theo công an tỉnh Vân Nam, công tác điều tra hiện trường vụ nổ đã hoàn thành. Giao thông tại tuyến đường xảy ra vụ nổ đã trở lại bình thường. Kết quả điều tra cho thấy chất gây nổ trong cả hai vụ nổ là chất nổ nitramon. Đây là loại thuốc nổ dân dụng được sử dụng trong các ngành như khai thác mỏ.

Trong vụ nổ thứ nhất, chất nổ được để trên hàng ghế phía trước. Còn trong vụ thứ hai, chất nổ để ở ghế phía sau. Phán đoán ban đầu đây là vụ án do có người phá hoại.