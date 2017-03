Trì hoãn ly hôn vì suy thoái kinh tế

Rhonda Brewster và chồng quyết định ly dị vì không thể chung sống nữa. Tuy nhiên, hai người vẫn đang phải ở cùng nhà vì chưa thể bán căn hộ để chia đôi tài sản trong thời buổi thị trường bất động sản đóng băng. Bên cạnh đó, họ không đủ tiền để trang trải hai chỗ ở mới và ông chồng đang thất nghiệp. Giải pháp hiện nay là hai người ở chung nhà nhưng khác phòng.

Bình thường chi phí để thoát khỏi cuộc sống hôn nhân tại Mỹ không hề rẻ. Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, ly hôn càng trở nên đắt đỏ và phức tạp hơn nữa. Các luật sư cho biết rất nhiều cặp vợ chồng trì hoãn quyết định ly dị và tiếp tục ở chung vì không dám ra tự mình lập cuộc sống mới. Tình huống bất đắc dĩ này gây ra một số phiền toái. Ví dụ như họ phải kiềm chế cảm xúc tức giận hoặc căng thẳng và phải thỏa hiệp với nhau khi một trong hai hẹn hò với người khác.

Tại thành phố Nashville, bang Tennessee, hai vợ chồng Randy và Lori Word nộp đơn ly dị hồi tháng 2, sau 10 năm chung sống. Tòa án sẽ xử cho họ ly hôn vào mùa hè này. Tuy nhiên, kể cả sau đó họ sẽ vẫn ở chung nhà vì cô vợ chưa tìm được việc làm. Lori Word, một quản lý dự án xây dựng, phải đựng quần áo trong thùng các tông thay vì tủ đồ và ngủ trong phòng khách hằng đêm. "May mà hai năm trước chúng tôi đã mua một cái ghế sofa rất thoải mái", Word nói.

Một thống kê hồi tháng 5 do Viện Phân tích Tài chính Ly hôn - tổ chức cấp quốc gia dành cho những người làm việc liên quan đến ly hôn - cho biết suy thoái đang làm đóng băng các vụ chia tay. Thay vào đó, nhiều cặp đôi chọn giải pháp ly thân ngay trong nhà mình. Viện này cho biết số lượng vụ ly hôn trong 6 tháng tính đến tháng 3/2009 giảm 40% so với bình thường. "Người ta cố trì hoãn cho qua thời kỳ khó khăn kinh tế với ý nghĩ rằng họ đã chịu đựng nhau cả chục năm nay rồi, thêm một thời gian nữa không không đáng gì", Gary Nickelson, Chủ tịch Viện, nói.

Cho đến nay, vẫn chưa có thống kê cụ thể về việc suy thoái ảnh hưởng như thế nào đến ly hôn nói chung. Tuy nhiên các tòa án khẳng định có sự sụt giảm đáng kể lượng hồ sơ kể từ khi suy thoái bắt đầu cuối 2007. Tại New York, trong 4 tháng đầu năm 2009 có khoảng 9.350 cặp xin ly hôn, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2008. Theo tòa án Los Angeles, số lượng hồ sơ trong 4 tháng đầu năm giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, và so với 4 tháng năm 2007 giảm 9%.