Triều Tiên cảnh báo nguy cơ chạy đua hạt nhân mới

Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Sin Son Ho. (Nguồn: Internet)

Phát biểu trong buổi thảo luận về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, Sin Son Ho, vạch rõ rằng thông qua hệ thống lá chắn tên lửa, Mỹ muốn giành được sức mạnh tuyệt đối về hạt nhân và quyền bá chủ toàn cầu trước các đối thủ hạt nhân khác.



Theo kế hoạch, trong hai ngày 28 và 29/7, tại New York, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Mỹ sẽ đàm phán về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.



Tuy nhiên, Đại sứ Sin Son Ho cho rằng hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ đã cho thấy Mỹ không thể biện hộ cho sự răn đe của mình về phát triển vũ khí hạt nhân đối với các nước khác.



Ông nhấn mạnh trong thế giới biến đổi như hiện nay, điều này có thể hiểu được một cách dễ dàng và những động thái của Mỹ, rốt cục sẽ dẫn đến cuộc chạy đua hạt nhân mới.



Theo ông, điều này cho thấy các nước sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới đã mất dần đi tính pháp lý và khó có thể bào chữa cho hành động của mình trong các cuộc thảo luận về phát triển hạt nhân trước cộng đồng quốc tế với bất kể lý do nào.



Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Kye Gwan đã tới New York để tham dự các cuộc đàm phán song phương với giới chức Mỹ.



Hai bên dự kiến thảo luận về triển vọng cải thiện các mối quan hệ song phương với Mỹ cũng như việc tái khởi động tiến trình đàm phán hạt nhân sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hiện đang bế tắc.



Tiến trình đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đã bị đình trệ từ tháng 4/2009.



Trong những ngày gần đây, các quan chức hai miền Triều Tiên đã có nhiều động thái thể hiện thiện chí nhanh chóng tái khởi động tiến trình này.



Tuần trước, bên lề các hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các đối tác tại Bali, Indonesia, các ngoại trưởng Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cùng trưởng đoàn đàm phán sáu bên của hai nước đã có các cuộc gặp song phương, nhất trí cùng nỗ lực tiến hành các cuộc tham vấn về phi hạt nhân hóa, mở đường cho việc khởi động lại tiến trình đàm phán sáu bên.



Cuộc đàm phán hạt nhân sáu bên về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên gồm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Nga./.