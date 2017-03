"Triều Tiên dàn pháo nhắm vào Hàn Quốc"

Những cột khói bốc lên từ phía đảo tiền tiêu Yeonpyeong của Hàn Quốc sau vụ nã pháo của Triều Tiên năm ngoái. Ảnh: AFP

AFP dẫn lại tin của hãng thông tấn quốc gia Hàn Quốc Yonhap cho hay các khẩu pháo 76,2 mm với tầm bắn 12 km có thể được nhìn thấy từ đảo tiền tiêu Yeonpyeong.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc giấu tên nhận định động thái trên của Triều Tiên là phản ứng sau khi Hàn Quốc triển khai thêm vũ khí đến các hòn đảo gần biên giới tranh chấp trên biển Hoàng Hải. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối đưa ra bình luận về tin của Yonhap.

Trước đó, ngày 16/11, Triều Tiên được cho là bắn thử nghiệm các tên lửa đối hạm mới từ máy bay ném bom trên biển Hoàng Hải, khiến Hàn Quốc phải cảnh giác và đặt hệ thống phòng không trong trạng thái sẵn sàng.

Đảo Yeonpyeong là điểm nóng tranh chấp giữa hai nước. Tháng 11 năm ngoái, Triều Tiên nã pháo vào Yeonpyeong làm chết hai lính Hàn Quốc và hai dân thường, đồng thời phá hủy nhiều tòa nhà. Đây là vụ tấn công đầu tiên làm chết dân thường Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh liên Triều 1950-1953.

Đường Giới hạn phía bắc (màu vàng đứt đoạn) là nơi thường xảy ra căng thẳng giữa hai miền. Gần đó có 5 hòn đảo nhỏ của Hàn Quốc.

Đường này do Ủy ban LHQ do Mỹ đứng đầu định ra sau chiến tranh Triều Tiên, tuy nhiên không được Bình Nhưỡng công nhận. Triều Tiên cho rằng đường phân định trên biển phải là đường đỏ, đi sâu xuống phía nam hơn nhiều so với đường vàng. Đồ họa: Stratford.

Căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc khi Seoul cáo buộc nước láng giềng phóng ngư lôi vào tàu chiến gần biên giới trên Hoàng Hải hồi tháng 3 năm ngoái, làm 46 binh sĩ thiệt mạng. Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc này, trong khi Hàn Quốc liên tục tổ chức các cuộc tập trận riêng và chung với Mỹ nhằm đề phòng một cuộc tấn công tiếp theo từ phía láng giềng.

Trong những tháng qua, quan hệ hai nước có dấu hiệu giảm căng thẳng. Seoul đã thay Bộ trưởng Thống nhất và viện trợ y tế cho Triều Tiên. Ngược lại, Bình Nhưỡng bày tỏ mong muốn sẵn sàng trở lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của nước này mà không kèm theo một điều kiện nào.

Theo Anh Ngọc (VNE)