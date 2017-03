Triều Tiên dọa "không khoan nhượng" Hàn Quốc

Quân đội Triều Tiên. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm qua đăng tải một bài bình luận, trong đó gọi sự ủng hộ của Hàn Quốc đối với lệnh trừng phạt mới mở rộng của Liên Hợp Quốc là "hèn hạ", và cho rằng hành động khiêu khích trắng trợn này sẽ bị đáp trả. "Những kẻ khiêu khích sẽ chỉ nhận được những đòn đáp trả không khoan nhượng", hãng này cho hay.

KCNA cũng tái khẳng định rằng lệnh trừng phạt Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới thông qua đồng nghĩa với một "tuyên bố chiến tranh". Tuy nhiên bài bình luận không đề cập cụ thể đến cuộc thử hạt nhân cơ quan quân sự hàng đầu Triều Tiên từng ra dấu hiệu tuần trước.

Tình hình căng thẳng lâu năm trên bán đảo Triều Tiên đang đến mức giới hạn trong tuần qua, khi Bình Nhưỡng gần như đe dọa mỗi ngày rằng nước này đang chuẩn bị tiến hành một cuộc thử hạt nhân như một cách trả đũa cho lệnh trừng phạt mới mở rộng. Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên tuần trước cho hay cuộc thử nhằm vào "địch thủ truyền kiếp" là Mỹ, nước đề xuất một lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên hồi tháng 12 năm ngoái.

Tại Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm qua cho rằng nghị quyết Liên Hợp Quốc đã cảnh báo sẽ có "hành động quan trọng" chống lại Triều Tiên nếu nước này tiếp tục thử hạt nhân.



"Chính phủ một lần nữa hối thúc mạnh mẽ Triều Tiên chú ý tới những lời cảnh cáo của cộng đồng quốc tế và không tiếp tục bất cứ hành động khiêu khích nào, như việc thử hạt nhân", phát ngôn viên Cho Tai-young nói. Ông Cho cho biết ông không thực sự hiểu vì sao Triều Tiên bám chặt lấy hành động đe dọa an ninh khu vực trong khi nhân dân nước này đang phải đấu tranh với nạn thiếu lương thực.



Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc tin Triều Tiên có thể thử hạt nhân "vào bất kỳ thời điểm nào" và hôm qua tuyên bố thiết lập một lực lượng đặc biệt nhằm giám sát hai địa điểm Triều Tiên từng thử hạt nhân năm 2006 và 2009. Lực lượng do Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc thành lập và đang nghiên cứu dữ liệu, thông tin tình báo do các thể chế nhà nước, chuyên gia độc lập thu thập, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-seok nói.

Viện khoa học địa chất và khoáng sản Hàn Quốc cũng thiết lập một phòng tiếp nhận và xử lý thông tin địa chấn, có thể cho thấy thông tin về cuộc thử hạt nhân. Viện này phát hiện một "trận động đất nhân tạo" khoảng 40 giây sau cuộc thử hạt nhân lần hai của Triều Tiên năm 2009.

Theo Trọng Giáp (VNE)