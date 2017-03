Triều Tiên kêu gọi Mỹ hành động nếu muốn hòa bình

Theo TTXVN



Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích bài bình luận trên tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh: "Mỹ không bao giờ che đậy được bản chất thực sự là thủ phạm chính gây leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.Nếu Mỹ thực sự muốn hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, họ phải có hành động thiết thực nhằm chấm dứt tăng cường vũ trang, đe dọa chiến tranh và hăm dọa các nước khác thay vì chỉ tuyên bố suông."Phản ứng của Bình Nhưỡng được đưa ra 2 ngày sau khi Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Sin Son-Ho kêu gọi Liên hợp quốc và Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, Washington đã từ chối lời kêu gọi này, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Bình Nhưỡng về việc giải thể Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc trên bán đảo Triều Tiên.Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ không có việc rút lực lượng Liên hợp quốc đóng tại Hàn Quốc, và Mỹ chỉ đối thoại với Triều Tiên khi Bình Nhưỡng thể hiện rõ sự chân thành trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.Ngoài ra, cũng trong ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký gia hạn một năm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng, với lý do việc phổ biến nguyên liệu dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang đe dọa an ninh quốc gia, các chính sách đối ngoại cũng như kinh tế Mỹ.Theo Tổng thống Obama, biện pháp kéo dài lệnh trừng phạt còn nhằm tăng sức ép lên Triều Tiên sau một loạt những hoạt động thử nghiệm tên lửa, hạt nhân và thái độ khiêu khích gần đây của nước này.Trong bối cảnh đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và các nước trên thế giới do các vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây, Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân./.