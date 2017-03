Triều Tiên tăng cường chuẩn bị vụ thử hạt nhân thứ 3

Bãi thử nghiệm hạt nhân ngầm ở Puggye-ri, phía Đông Bắc Triều Tiên. (Nguồn: AFP)

Một nguồn tin giấu tên từ Chính phủ Hàn Quốc nói: "Đã có sự gia tăng hoạt động của công nhân và xe tải gần lối vào đường hầm tại điểm thử hạt nhân Punggye-ri. Có vẻ như các hoạt động này nhằm chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân có thể diễn ra ở bất cứ thời điểm nào."



Trước đó, các quan chức Seoul cho biết Triều Tiên đã sửa chữa hư hại do mưa lớn gây ra tại điểm thử hạt nhân, vốn có ba lối vào đường hầm và các công trình hỗ trợ đa năng.



Về khả năng Triều Tiên thử hạt nhân, ngày 29/1, phát biểu trên đài phát thanh địa phương, hạ nghị sỹ Park Jie-won thuộc đảng Dân chủ Thống nhất (DUP) đối lập ở Hàn Quốc nói rằng rất có thể thời điểm mà Triều Tiên lựa chọn là trùng với các sự kiện lớn sắp tới, ví dụ như sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong-Il (16/2) hay lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Park Geun Hye (25/2).



Tuần trước, Triều Tiên dọa tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với nước này do vụ phóng vệ tinh ngày 12/12/2012.



Tại Hội nghị Bí thư đảng bộ cơ sở lần thứ tư của Đảng Lao động Triều Tiên kết thúc ngày 29/1, ông Kim Ki-nam, Bí thư đảng phụ trách tuyên truyền Triều Tiên, đã kêu gọi toàn thể người dân tham gia "một cuộc đối đầu tổng lực" để đáp trả các mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Hàn Quốc và Mỹ./.

(Theo TTXVN)