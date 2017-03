Triều Tiên thay thế tầng ba tên lửa đạn đạo tầm xa

Một người lính Triều Tiên canh gác ở phía trước của một tên lửa Unha-3 tại Trung tâm không gian Tangachai-ri ngày 8/4/ vừa qua. (Nguồn: AFP)

Tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết phía Seoul phát hiện có hoạt động di chuyển từ công xưởng tên lửa ở Sanumdong, ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng, đến bãi phóng vệ tinh Tongch’ang-ri chiều 8/12.



Tờ báo cho rằng phía Triều Tiên đang tiến hành các thao tác thay thế tầng thứ ba và dẫn nguồn tin cho hay: “Nhiều khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đúng với thời hạn đặt ra đến ngày 22/12."



Triều Tiên hôm 8/12 thông báo nước này đang “xem xét thận trọng vấn đề điều chỉnh” thời gian phóng vệ tinh dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10-22/12.



Nguồn tin trên khẳng định: “Lý do khiến Triều Tiên hoãn phóng vệ tinh do trục trặc ở tầng thứ ba của tên lửa là hoàn toàn xác thực.”



Theo Kyodo, ngày 9/12, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tạm dừng mọi hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa, dự kiến diễn ra trong tháng này.



Hãng tin trên dẫn lời một nguồn tin cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang cân nhắc xếp lại thời gian tiến hành phóng tên lửa do các vấn đề kỹ thuật./.

(Theo Vietnam+)