Triều Tiên thu hẹp 1/2 thủ đô

Do một số khu vực sáp nhập với tỉnh Bắc Hwanghae, diện tích thủ đô Bình Nhưỡng đã giảm một nửa so với diện tích ban đầu là 2.630km vuông và mất khoảng 500.000 dân trong số 3 triệu dân.



Nampo trở thành một thành phố đặc biệt. Các khu vực hành chính cũng tăng từ 11 lên 12 với Bình Nhưỡng trực thuộc sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ trung ương.



"Có lẽ Bình Nhưỡng gặp khó khăn về kinh tế để có thể duy trì những đặc quyền cho cư dân thủ đô",nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết. Hệ thống phân phối của Triều Tiên gần như đã sụp đổ hoàn toàn ở nhiều nơi nhưng 3 triệu cư dân Bình Nhưỡng và 1,19 triệu binh sĩ vẫn nhận được khẩu phần lương thực.



20 triệu dân còn lại của Triều Tiên có lẽ sống dựa vào thị trường tự do để có lương thực, một quan chức chính phủ Hàn gần đây cho biết.



Diện tích thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên rộng gấp 4 lần diện tích thủ đô Seoul của Hàn Quốc.



Cho Yong-ki, người theo sát diễn biến về Triều Tiên của trường đại học Hàn Quốc nhận xét, thiếu hụt lương thực và thu hẹp thủ đô Bình Nhưỡng có thể có sự liên quan chặt chẽ. Theo chính phủ Hàn Quốc, Triều Tiên cần 5 triệu tấn lương thực một năm nhưng hiện họ thiếu hơn 1 triệu tấn một năm.





