Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân nhắm "kẻ thù Mỹ"

Nghị quyết của HĐBA được đưa ra sau khi Triều Tiên tiến hành phóng vệ tinh tháng trước (Nguồn: AFP/KCNA)

“Chúng tôi không giấu giếm việc các loại vệ tinh và tên lửa tầm xa, cũng như kế hoạch thử hạt nhân cấp độ cao hơn mà chúng tôi tiếp tục phát triển, nhắm tới kẻ thù không đội trời chung là Mỹ,” tuyên bố của Quân ủy Triều Tiên cho biết.



Vụ thử hạt nhân, sẽ là vụ thử thứ ba của Triều Tiên nếu nó diễn ra, được nhắc tới trong cuối bản tuyên bố mà hãng thông tấn KCNA đăng tải.



Tuyên bố mang tựa đề: “Đương đầu với mọi mối đe dọa để bảo vệ chủ quyền dân tộc và nhân dân.”



Bản tuyên bố không đề cập tới thời điểm mà vụ thử hạt nhân sẽ được thực hiện, hay giải thích về ý nghĩa của cái gọi là “cấp độ cao.” Hai vụ thử hạt nhân trước đây của Bình Nhưỡng diễn ra vào các năm 2006 và 2009.



Phần lớn của bản tuyên bố của Quân ủy Triều Tiên là nhằm lên án tuyên bố của Hội đồng bảo An LHQ mở rộng lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau vụ phóng vệ tinh của nước này tháng trước.



“Quan ủy cực lực bác bỏ mọi nghị quyết sai trái do Hội đồng Bảo an bảo trợ,” tuyên bố nhấn mạnh.



Nghị quyết trước đó do Mỹ đệ trình đã được cả 15 thành viên của Hội đồng Bảo an thông qua, bao gồm cả Trung Quốc.



Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên án nghị quyết này đồng thời cũng đã ám chỉ tới khả năng nước này sẽ phản ứng lại bằng một vụ thử hạt nhân.

Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết mở rộng lệnh trừng phạt với Triều Tiên ngày 22/1

(Nguồn: AFP)



Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin tình báo nói rằng Bình Nhưỡng đã kết thúc quá trình chuẩn bị về mặt kỹ thuật và có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân trong những ngày tới theo quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un./.

(Theo Vietnam+)