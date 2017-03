"Trộm kiểu Úc" 17 bức tranh trị giá 2 triệu USD

Một trong những bức tranh bị đánh cắp. (Ảnh: Evabreuerartdealer)



Danh sách những bức tranh bị đánh trộm:

Theo Ngân Hà (VNN/The Australian)



Đây là những bức tranh của những danh họa nổi tiếng như Charles Blackman, Tim Storrier, Arthur Streeton và nhiều họa sỹ khác, được trưng bày khắp một căn nhà ở đường New Beach.Vụ trộm diễn ra trong khoảng thời gian cuối tuần trước. Nhiều bức tranh bị gỡ khỏi khung.Cảnh sát cho biết họ vẫn chưa hiểu những tên trộm đột nhập vào căn nhà bằng cách nào. Họ đang thăm dò những nghi can trên đường phố và bất cứ thông tin nào về việc bán những bức tranh trên.Đây là những bức tranh độc nhất vô nhị và chúng thu hút rất nhiều sự chú ý nếu được đem bày bán, theo cảnh sát trưởng phụ trách vụ điều tra.Victoria and Moonlight, của họa sĩ Charles BlackmanDreamer in the Glen, của David BoydNasturtiums, Iris and Blue Vase, của Chris CanningTree of Life, của John CoburnThe Crimson Scarf, của Janet Cumbrae StewartThe Girl in White, của Robert DickersonThe Red Gown, của Judy DrewThe Red Silk Robe, của Judy DrewWild Orchids, của Pro HartRita of the Seventies, của Norman LindsaySeated Nude, của Norman LindsayGloria, của Norman LindsayTug Boat, Williamstown Port, của John PercevalAdieu Australia, của Garry SheadCapricorn Haze, của Tim StorrierLittle Blue Bay, Sirius Cove, Sydney, của Arthur StreetonNude with Blue Drape, của Dora Lynell Wilson