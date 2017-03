Trực thăng Đức lượn trên Lãnh sự quán Mỹ

Lãnh sự quán Mỹ ở Frankfurt. Ảnh: vakdad.blogspot.com

Tạp chí Spiegel (Đức) ngày 9-9 đưa tin trực thăng của cảnh sát Đức đã lượn 2 vòng ở độ cao 60 m bên trên Lãnh sự quán Mỹ để chụp ảnh với độ phân giải cao, nhằm dò tìm thiết bị thu tín hiệu trên nóc tòa nhà này.



Hoạt động nêu trên được thực hiện theo chỉ thị của Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Đức Ronald Pofalla. Sự việc xảy ra hôm 28-8 nhưng mới được xác nhận từ cả 2 phía sau khi đăng tải trên báo chí địa phương ngày 9-9.

Không có thiết bị thu tín hiệu nào được tìm thấy trên nóc tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ song sự việc này cho thấy chính quyền Berlin vẫn nghi ngờ về các hoạt động do thám của quốc gia đồng minh trên lãnh thổ Đức.



“Thông điệp gởi tới người Mỹ là: Hãy dừng lại, không ai đứng yên chịu trận đâu!” - Spiegel dẫn lời một quan chức giấu tên của Đức cho hay.



Trong một diễn biến khác, Đài Globo của Brazil hôm 8-9 dẫn tài liệu từ “người thổi còi” Edward Snowden đưa tin Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã thâm nhập hệ thống máy tính của công ty dầu khí Petrobras và một số công ty khác của nước này, trong đó có cả Google Inc. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff hôm 9-9 cho rằng tiết lộ này nếu được chứng minh là xác thực có thể gọi là một hoạt động gián điệp công nghiệp.

Theo Đỗ Quyên (NLĐO / RT, Reuters)