Trực thăng Nga trúng đạn ở Nam Sudan. Ảnh:http://www.vesti.ru/

Một lỗ thủng do đạn bắn được phát hiện trên vỏ trực thăng sau khi hoàn thành chuyến bay ở vùng Wau, nguồn tin từ cơ quan an ninh Nga cho biết. Tất cả các thành viên phi hành đoàn đều an toàn.



Cũng theo nguồn tin, chiếc trực thăng nói trên do công ty Utair (Nga) sở hữu và được sử dụng cho công tác vận chuyển hàng hóa của Liên Hiệp Quốc.



Mới hồi tháng 12-2012, một chiếc trực thăng khác của Nga tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đã bị bắn hạ tại bang Jonglei - miền đông Nam Sudan khiến 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Theo Thu Hằng (NLĐO / Ruvr)