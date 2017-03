Trực tiếp truyền hình từ Paris

Đường hầm dưới chân cầu Alma, nơi xảy ra tai nạn, chắc chắn sẽ được ban hội thẩm Anh soi xét kỹ theo tinh thần như chưa có cuộc điều tra nào trước đó. Cũng dễ hiểu thôi, cuộc điều tra của cảnh sát Pháp và Anh trước đây không làm thỏa mãn dư luận. Có thật công nương Diana, Dodi và tài xế Henry Paul chết do Paul say xỉn chạy xe bạt mạng để cắt đuôi đám nhà báo paparazzi như cảnh sát Pháp -Anh kết luận? Diana có thai hay không? Đó là những câu hỏi mà ban hội thẩm có trách nhiệm tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

Theo nhật báo Le Figaro, xuất bản tại Paris, lực lượng báo chí quốc tế đã theo sát ban hội thẩm. Một quan chức tòa án Paris tiết lộ rằng chính quyền Paris đã cấp phép cho hai hãng truyền hình Sky News của Anh và CNN của Mỹ dùng trực thăng truyền hình trực tiếp hoạt động của ban hội thẩm tại Paris. Cũng theo quan chức tòa án này, thẩm phán Scott Baker, trưởng ban điều tra, và ban hội thẩm Anh đến Paris trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ lẫn nhau về luật pháp giữa Anh và Pháp.

Người sống sót duy nhất đã nói gì?

Công việc của ban hội thẩm tòa thượng thẩm London hứa hẹn sẽ vất vả, tốn nhiều mồ hôi và công sức bởi một số người liên quan đến tai nạn nói trên không muốn điều trần trước ban. Trong số này có Trevor Rees-Jones trước khi làm vệ sĩ cho Dodi Fayed là lính dù Anh. Đây là một nhân chứng rất quan trọng vì cùng đi trên chiếc Mercedes màu đen với công nương Diana, Dodi và tài xế Paul trong đêm gặp nạn dưới chân cầu Alma.

Trevor Rees-Jones là người sống sót duy nhất trong cái đêm kinh hoàng đó. Anh bị thương rất nặng tưởng không qua nổi. Xương mặt anh bị gãy nhiều chỗ, ngực bị bầm dập trầm trọng, đầu và sọ não bị chấn thương khá nặng khiến anh mất trí nhớ một thời gian.

Thẩm phán Scott Baker xác nhận rằng Rees-Jones không nhớ gì nhiều về những diễn biến của tai nạn. Nhưng ông cho biết sẽ triệu tập Rees-Jones để nghe anh kể lại câu chuyện đêm hôm ấy với tư cách là nhân chứng quan trọng. Ông Baker rất muốn biết ai lên kế hoạch liều lĩnh đánh lạc hướng đám nhà báo paparazzi phục kích trước cửa khách sạn Ritz và đánh xe Mercedes rước Diana và Dodi ở cửa sau? Ai gọi Paul - lúc đó đã xuống ca ba tiếng đồng hồ và không có nhiệm vụ lái xe - trở về khách sạn lái xe?

Kes Wingfield, vệ sĩ của Al-Fayed quả quyết rằng kế hoạch do Dodi vạch ra. Y và Rees-Jones đã hết lời ngăn cản vì đó là một kế hoạch hết sức nguy hiểm cho tính mạng công nương Diana. Dodi đáp lại rằng cha ông ta đã đồng ý, cứ thế mà làm. Tuy nhiên, sau này al-Fayed phủ nhận lời của Wingfield và đổ hết tội lỗi cho đám vệ sĩ.

Sau đó, sức khỏe phục hồi, Rees-Jones nhớ lại từ từ những diễn biến trong đêm 31-8-1997. Phát biểu trong chương trình “chào buổi sáng” của đài truyền hình Mỹ ABC News, Rees-Jones khẳng định: “Tai nạn xảy ra do tài xế Paul say xỉn khi lái xe”. Trong cuốn tự truyện Câu chuyện vệ sĩ, Rees-Jones, ngồi kế bên tài xế Paul, nói anh không nhớ nổi những tình tiết vào những phút cuối nhưng nhớ rõ người Paul nồng nặc mùi rượu. Điều này phủ nhận giả thuyết của Mohamed al-Fayed là Paul hoàn toàn tỉnh táo, nhân viên an ninh Anh đã đánh tráo mẫu máu xét nghiệm sau tai nạn để che giấu âm mưu của hoàng gia Anh sát hại công nương Diana và Dodi.

Cho nên ông al-Fayed nổi điên lên. Ông nói nhân viên an ninh Anh đã gây áp lực buộc Rees-Jones, Kes Wingfield và Ben Murrell – cả ba đều là vệ sĩ của Mohamed al-Fayed – “phản bội” ông. Cuốn sách của Rees-Jones – theo ông - chứa đầy “những điều dối trá” do nhân viên an ninh Anh thêu dệt ra. Tuy nhiên, thẩm phán Scott Baker, ngày 2-10, vừa qua khẳng định rằng “không có mối liên hệ nào giữa các cơ quan an ninh và ba vệ sĩ của al-Fayed”.

Rees-Jones, Wingfield và Murrell cuối cùng đã xin nghỉ việc vào mùa hè năm 1998 vì cho rằng ông al-Fayed bị ám ảnh nặng với giả thuyết của ông, cứ ép họ nói theo giọng điệu của ông.

“Đâm thuê, chém mướn” ở Iraq để trốn điều tra

Nhật báo Daily Mirror, số ra ngày 6-10-2007, tiết lộ rằng Rees-Jones hiện đang ở Iraq làm nhân viên hợp đồng cho một công ty quân sự tư nhân. Đây là một công việc nguy hiểm của dân “đâm thuê, chém mướn” được trả lương hậu hĩ (có thể lên đến 1.000 USD/ngày) nhưng Rees-Jones tự nguyện chọn để quên đi tấn bi kịch suýt lấy mạng anh.

Sau tai nạn, Rees-Jones mất vợ. Anh trở về quê ở Shropshire làm công cho một cửa hàng bán đồ thể thao. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của mẹ và cha dượng, sức khỏe anh dần dần phục hồi. Rồi anh gặp và lấy cô giáo Ann Scott. Họ làm đám cưới năm 2003 và hiện nay có một đứa con gái.

Rees-Jones trở lại nghề vệ sĩ rồi đăng ký đi làm ở Iraq. Vợ anh nói: “Anh ấy không muốn dính dáng đến cuộc điều tra. Tất cả những gì anh muốn là quên hết mọi chuyện cũ. Từ lâu lắm rồi anh không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa”.

Chị cho biết thêm: “Anh ấy nghĩ rằng đã nói quá đủ về những gì xảy ra với công nương Diana và tôi nghĩ rằng anh ta đã nghĩ đúng. Anh ấy đã trải qua những khoảnh khắc thật kinh khủng và không muốn nói tới chuyện ấy nữa. Anh ấy đã ớn lắm rồi”.

Rees-Jones, năm nay 38 tuổi, sẽ là một trong những nhân chứng quan trọng cuối cùng được tòa thượng thẩm London triệu tập vào tháng 12 năm nay hoặc tháng 1 năm tới. Wingfield và Murrell cũng sẽ được mời đến để lấy lời khai.