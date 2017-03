Trùm tổ chức khủng bố al-Qaeda kêu gọi tấn công Mỹ

Ayman al-Zawahiri đã đề cập đến vụ đánh bom Boston và đảo chính tại Ai Cập

Thông điệp của Ayman al-Zawahiri xuất hiện ngay sau khi người dân Mỹ tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố 11/9.

Trong đoạn băng, al-Zawahiri đề cập đến sự cần thiết của các cuộc tấn công quy mô nhỏ và thậm chí là tẩy chay hàng hóa Mỹ để hủy hoại nền kinh tế nước này.

Theo BBC, thông điệp này có thể là một dấu hiệu cho tham vọng ngày càng sụt giảm và những đánh giá thực tế hơn về những gì tổ chức đầu não của Al Qaeda có thể thực hiện.

Thông điệp của trùm khủng bố cũng ngợi khen vụ đánh bom kép tại Boston hồi tháng 4 vừa qua.

Mở đầu bài phát biểu, al-Zawahiri bắt đầu với một tuyên bố quen thuộc đó là tổ chức của tên này đang chiếm thế thượng phong. Trùm khủng bố cho rằng Mỹ đã bỏ chạy khỏi Iraq và Afghanistan “trong thất bại”.

Tiếp đó al-Zawahiri nhấn mạnh tầm quan trọng của những “con sói đơn độc”, hay các cuộc tấn công quy mô nhỏ, trong chiến lược của al-Qaeda. Tên này khẳng định các cuộc tấn công như vậy sẽ có một tác động về kinh tế.

“Chúng ta phải khiến nước Mỹ chảy máu về kinh tế bằng cách khiêu khích chúng, để chúng tiếp tục chi tiêu những khoản khổng lồ cho an ninh. Điểm yếu của Mỹ là kinh tế, vốn đã bắt đầu lung lay do chi cho quân sự và an ninh ồ ạt”, al-Zawahiri nói.

“Tấn công phân tán”

Trùm khủng bố này ủng hộ việc “tiếp tục tiêu hao chi phí quân sự và an ninh để khiến nước Mỹ luôn trong tình trạng căng thẳng và phải phán đoán, tự hỏi khi nào và ở đâu vụ tấn công tiếp theo sẽ đến. Việc khiến nước Mỹ căng thẳng và phải phán đoán không khiến chúng ta tốn kém gì ngoài những cuộc tấn công lẻ tẻ ở đây đó.

Nói cách khác, cũng giống như cách chúng ta đánh bại họ trong cuộc chiến tâm lý ở Somalia, Yemen, Iraq và Afghanistan, chúng ta phải làm chúng khổ sở với một cuộc chiến tương tự ngay trên quê nhà của chúng. Những cuộc tấn công phân tán này có thể được thực hiện bởi một chiến binh hoặc một nhóm nhỏ các chiến binh”, al-Zawahiri nói tiếp.

Việc nhấn mạnh vào các cuộc tấn công quy mô nhỏ có thể được xem như một sự thừa nhận năng lực đang giảm sút của giới lãnh đạo đầu não al-Qaeda trong việc lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công lớn, có tổ chức như tổ chức này từng thực hiện.

Sự chuyển hướng này là rõ ràng nhất khi al-Zawahiri kêu gọi những người ủng hộ tẩy chay hàng hóa Mỹ.

“Chúng ta phải giải thích cho họ rằng mỗi USD hàng hóa chúng ta mua của Mỹ và các đồng minh sẽ đóng góp vào một viên đạn, mảnh bom giết hại một người Hồi giáo tại Palestine hay Afghanistan”.

Hầu hết các nhà phân tích tin rằng, đầu não của al-Qaeda tại Pakistan đã bị thiệt hại nặng, và thông điệp này có vẻ đã thừa nhận thực tế đó.

Tuy nhiên các thành viên ở những khu vực khác của mạng lưới này, nhất là al-Qaeda tại bán đảo Ả rập có đầu não tại Yemen, được các quan chức chính phủ tin rằng vẫn là một mối đe dọa.

Là người thường chỉ tập trung nói về lí tưởng và chiến lược, lần này Zawahiri dành khá nhiều thời gian nói về các sự kiện gần đây tại Ai Cập. Tên này cho rằng Mỹ đứng đằng sau vụ “đảo chính” chống lại Anh em Hồi giáo.

Ông ta cũng chỉ trích Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi khi cho rằng chính trị gia xuất thân từ Anh em Hồi giáo đã không lãnh đạo theo luật của đạo Hồi, và đã từng dựa vào những thỏa thuận an ninh với Mỹ và Israel.

Theo Thanh Tùng (Dân trí / BBC)