Trùm truyền thông Murdoch “không đủ tư cách” lãnh đạo

Các nghị sĩ Anh kết luận tỉ phú truyền thông Rupert Murdoch “không đủ tư cách” điều hành Tập đoàn quốc tế New Corp do “cố tình làm ngơ” vụ bê bối nghe lén điện thoại của tờ báo News Of The World (NoW).

Tỉ phú Rupert Murdoch - Ảnh: Reuters Theo báo Guardian, báo cáo của các nghị sĩ Anh kết luận Tập đoàn truyền thông News International (công ty con của News Corp) đã “che giấu các sai phạm” liên quan đến vụ nghe lén của NoW. Do đó, ông trùm truyền thông 81 tuổi và con trai James Murdoch phải chịu trách nhiệm. Báo cáo trên là kết quả của các phiên điều trần tại Quốc hội Anh, bắt đầu ngay sau khi tờ báo lá cải NoW đóng cửa hồi tháng 7-2011 vì vụ bê bối nghe lén. Reuters dẫn lời một số nhà quan sát nhận định cổ đông của Tập đoàn News Corp có thể viện báo cáo này để đòi thêm quyền quản trị công ty từ tay ông Murdoch. Phản ứng lại, News Corp khẳng định báo cáo trên là “phi lý”. Giới phân tích cho rằng đế chế truyền thông Murdoch vẫn chưa phải đối mặt với nguy hiểm tức thời. AFP dẫn lời giáo sư luật Robert Jackson thuộc Đại học Columbia cho biết ông Murdoch nắm quyền kiểm soát chặt chẽ News Corp thông qua cơ chế cổ phiếu cho phép ông và gia đình nắm phần lớn cổ phần chi phối công ty. Theo Anh Thư (Tuổi Trẻ)