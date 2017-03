Trùm xã hội đen Jamaica sập bẫy

Vụ bắt giữ Christopher “Dudus” Coke diễn ra gần một tháng sau chiến dịch truy quét kéo dài bốn ngày tấn công đại bản doanh của trùm ma tuý 42 tuổi này, đóng tại khu ổ chuột Tivoli Gardens vùng khu ngoại ô phía tây thủ đô Kingston, Jamaica. Giao tranh dữ dội nổ ra giữa hàng ngàn nhân viên an ninh bao gồm cả lực lượng cảnh sát kết hợp cùng quân đội, với các tay súng được cho là do trùm Coke điều từ khắp cả nước và một số quốc đảo vùng Caribbea khác tới để bảo vệ hắn.



Kết quả 76 người đã thiệt mạng bao gồm cả thường dân và nhân viên an ninh, còn mục tiêu chính là Coke vẫn lọt qua những hàng rào an ninh dày đặc, trốn thoát sang một trong hai khu vực lân cận là Denham Town hoặc Jones Town.



Trước áp lực bị truy nã rất gắt gao khắp Jamaica, “Dudus” Coke nghe theo lời khuyên của linh mục Al Miller - người hồi đầu tháng này vừa dàn xếp vụ ra đầu thú của anh trai hắn là Leighton “Livity” Coke. 15 giờ chiều 22.6 (sáng 23 theo giờ Việt Nam), đoàn xe có linh mục Miller đi cùng đưa “Dudus” Coke tới Sứ quán Mỹ tại Kingston chuẩn bị nộp mình, đã bị cảnh sát chặn lại tại khu vực Portmore thuộc St. Catherine Parish. “Dudus” Coke bị nhận dạng và lập tức bị bắt, rồi đưa tới đồn cảnh sát Spanish Town trước khi được trực thăng chuyển tiếp về Kingston.



Ban chỉ huy cấp cao cảnh sát họp khẩn ngay tối hôm đó cùng phía công tố, bàn biện pháp nhanh chóng hoàn tất tiến trình tố tụng để dẫn độ “Dudus” Coke sang Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Cảnh sát trưởng Owen Ellington một mặt kêu gọi người thân và các môn đệ của Coke giữ bình tĩnh để pháp luật được thực thi, mặt khác khẳng định lực lượng an ninh đang áp dụng “mọi bước đi có thể để đảm bảo an toàn cho Coke”.



Trùm Coke sẽ bị đưa ra trước Toà án Liên bang Mỹ tại Manhattan ở New York để bị xét xử về tội buôn lậu ma tuý và vũ khí. Nếu bị kết tội y có thể sẽ phải lãnh án tù chung thân. Nhưng hiện không ít người lo ngại số phận sẽ lặp lại với Coke như từng xảy ra với cha hắn - thủ lĩnh tiền nhiệm của tập đoàn tội phạm khét tiếng Shower Posse, kẻ đã chết trong một vụ hoả hoạn ở nhà tù năm 1992 trong thời gian chờ bị dẫn độ sang Mỹ cũng vì tội buôn lậu ma tuý.



Giang hồ cộm cán



Lịch sử chính trị của Jamaica dường như luôn gắn với sự hoành hành của các băng nhóm tội phạm tại những khu ổ chuột nghèo khổ quanh thủ đô Kingston. Có tin các băng này được hai đảng phái chính của Jamaica giúp tổ chức từ thời thập niên 1970-1980, một số còn được trang bị cả vũ khí. Giới giang hồ kiểm soát hầu khắp các đường phố, kiêm luôn việc đe doạ cử tri trong các cuộc bầu cử.



Thời gian gần đây, dư luận đã gióng lên những hồi chuông cảnh báo tệ nạn bạo lực chính trị dẫn tới nhiều vụ giết người ở Kingston do các băng nhóm tranh giành lãnh địa buôn lậu ma tuý và tống tiền.



Christopher “Dudus” Coke như được sinh ra để giang hồ. Cha hắn từng đứng đầu băng Shower Posse chuyên buôn lậu cocaine, bắt đầu hoạt động từ thập niên 1980, có mạng lưới chân rết rải khắp Jamaica và Mỹ. Tên của băng cũng được đặt theo cái cách khủng khiếp mà các thành viên của nó thường hành xử là găm đạn khắp người nạn nhân.



Sau khi cha chết, “Dudus” Coke tiếp quản quyền lực và nhanh chóng nổi lên như một yêng hùng trong bóng tối với biệt danh “Tổng thống”. Sở dĩ như vậy vì Coke luôn đóng vai trò thủ lĩnh cộng đồng, là kẻ hành xử luật pháp tại khu ngoại ô Tivoli Gardens. Thậm chí Coke còn được một số cư dân ổ chuột tôn vinh là “Robin Hood”, “Chúa Jesus” hoặc như trùm ma tuý Colombia Pablo Escobar khét tiếng một thời.



Tuy nhiên giới chức chống ma tuý khẳng định Coke đáng bị đưa ra toà xét xử như một trong những trùm ma tuý nguy hiểm nhất thế giới. “Hắn đứng đầu một tổ chức, một tập đoàn, một xanhđica ma tuý có ảnh hưởng toàn cầu và còn tác động trực tiếp tới Mỹ” - ông Michael Braun, cựu Giám đốc đặc trách chiến dịch của Cơ quan phòng chống ma tuý Mỹ (DEA), nêu rõ.



Hồi tháng 8.2009 Coke bị văn phòng chưởng lý Mỹ tại New York cáo buộc tội danh cầm đầu tập đoàn tội phạm Shower Posse, mà ngoài hoạt động buôn lậu ma tuý và vũ khí quốc tế còn gây ra nhiều vụ giết người tại Jamaica và Mỹ. Mới đây Chính phủ Jamaica đã treo giải thưởng 60 ngàn USD cho cái đầu của Coke.