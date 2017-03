Trung – Nga tích cực hợp tác bất chấp khủng hoảng

Theo ông Lưu Cổ Xương, do những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, từ tháng 01/2009, tổng kim ngạch thương mai song phương Nga - Trung Quốc chỉ đạt 2,5 tỷ USD, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do phía Nga rơi vào tình trạng thiếu nguồn vốn trầm trọng, không đủ khả năng để duy trì khả năng nhập khẩu các mặt hàng từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, khủng hoảng tài chính cũng có những tác động mạnh đối với các dự án hợp tác của hai nước, thậm chí có những dự án hợp tác còn bị tạm dừng.

Ông Lưu cho biết, đối với quan hệ mậu dịch song phương Nga - Trung, khủng hoảng tài chính vừa là thách thức vừa là cơ hội. Hai nước cần có những nỗ lực chung tăng cường hợp tác sâu bất chấp khủng hoảng, phát triển các cơ hội hợp tác song phương.

“Sau khi khủng hoảng tài chính nổ ra, nhà lãnh đạo hai nước và các cơ quan liên quan luôn muốn duy trì mối quan hệ liên lạc lẫn nhau, nhiều lần trao đổi với nhau các ý kiến sâu rộng về vấn đề ứng phó với khủng hoảng” - ông Lưu tiết lộ. Hai nước cũng thống nhất với nhau về quan điểm ứng phó với khủng hoảng cũng như thúc đẩy cải tạo cơ cấu tiền tệ.

Theo ông Lưu Cổ Xương, hai nước Nga - Trung nên thông qua những hợp tác thiết thực để có thể ứng phó với khủng hoảng tài chính, tiêu biểu một loạt các hạng mục đã được ký kết trước đây của hai nước: xây dựng đường ống dẫn dầu, các dự án thương mại về dầu mỏ và hợp đồng đổi dầu lấy khoản cho vay. Điều này thể hiện quyết tâm khắc phục khủng hoảng thông qua hợp tác của cả Trung Quốc và Nga.