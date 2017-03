"Trung Quốc, Ấn Độ là những mối họa đối với Mỹ"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu với các công nhân tại một xưởng đóng tàu ngầm tấn công tại bang Connecticut, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã đề cập tới một loạt mối đe dọa mà nước Mỹ đang phải đối mặt, trong đó có Iran, Triều Tiên và các cuộc tấn công mạng.



Và Bộ trưởng Panetta sau đó đã "trệch hướng" khỏi các chính sách chuẩn mực của Washington với việc liệt thêm Ấn Độ và Trung Quốc vào danh sách các mối đe dọa an ninh, đồng thời cho biết Washington sẽ cần thể hiện rõ ràng với các "cường quốc mới nổi" này rằng Mỹ sẽ không rời khỏi khu vực Thái Bình Dương.



Chính phủ Mỹ chưa từng công khai miêu tả Trung Quốc là một mối đe dọa an ninh, dù Washington thường xuyên bày tỏ quan ngại về hoạt động tăng cường quân sự của Bắc Kinh cũng như lập trường quyết đoán của "người khổng lồ châu Á" này tại Biển Đông.



Đối với Ấn Độ, giới chức Mỹ vẫn coi quốc gia Nam Á này như một đồng minh ngày càng quan trọng và Lầu Năm Góc rất muốn tăng cường quan hệ an ninh.



Bình luận trên của Bộ trưởng Quốc phòng Panetta được đưa ra vào đúng thời điểm nhạy cảm khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có chuyến công du nhằm thúc đẩy một trọng tâm mới của Washington tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có cả vấn đề tăng cường hiện diện quân sự./.

(Theo Vietnam+)