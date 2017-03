Trung Quốc bác tin đánh cắp công nghệ máy bay Mỹ

Máy bay trinh sát không người lái BZK-005. (Nguồn: zerohedge.com)



Theo (Vietnam+)



Phát biểu tại cuộc họp báo định kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: "Chúng tôi đã nhận được những thông tin liên quan. Những thông tin này là không có căn cứ và không có lợi cho sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ nhằm thúc đẩy an ninh mạng."Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh những thành tựu mà Trung Quốc đạt được về phát triển kinh tế và công nghệ là thành quả từ những nỗ lực của nhân dân Trung Quốc, sự đầu tư liên tục cho nghiên cứu và phát triển cũng như những năng lực đổi mới không ngừng gia tăng.Theo phát ngôn viên này, Trung Quốc và Mỹ đã thành lập một nhóm chuyên viên an ninh mạng cũng như tiến hành trao đổi suôn sẻ.Nhật báo Yomiuri (Nhật Bản) ngày 20/9 dẫn lời các quan chức quân sự cho biết chiếc máy bay không người lái xâm nhập vào vùng trời gần quần đảo Senkaku hồi đầu tháng 9 vừa qua là chiếc máy bay trinh sát không người lái BZK-005 do Trung Quốc nghiên cứu phát triển.Sự việc cho thấy để tăng cường khả năng tranh giành, mở rộng quyền lợi trên biển, Trung Quốc đã đưa các máy bay trinh sát không người lái hiện đại nhất của nước này vào hoạt động tại các vùng biển tranh chấp, như biển Hoa Đông.Theo báo cáo do Ủy ban xem xét các vấn đề kinh tế-an ninh Mỹ-Trung, một cơ quan tư vấn cho Quốc hội Mỹ, công bố hồi tháng 6 vừa qua, trước đó Trung Quốc đã đưa khoảng 10 máy bay loại này vào sử dụng trong các lĩnh vực quân sự và dân sự.Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đang cho nghiên cứu phát triển loại máy bay không người lái có kích thước lớn hơn và tính năng tương đương với máy bay Global Hawk, loại có thể bay ở độ cao 18.000m và có thể bay liên tục trên 30 tiếng.Trung Quốc đạt được bước tiến lớn trong việc phát triển hệ thống định vị toàn cầu của riêng mình, hệ thống Bắc Đẩu. Dự kiến Bắc Đẩu sẽ phủ sóng toàn cầu vào năm 2020.Nếu lực lượng máy bay trinh sát không người lái của Trung Quốc được liên kết với hệ thống định vị Bắc Đẩu thì tính năng, hiệu quả của chúng sẽ tăng lên nhiều lần./.